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Абромавичус поведал о мизерной зарплате и условиях прихода в "Укроборонпром"

Понедельник, 25 ноября 2019, 13:48
Абромавичус поведал о мизерной зарплате и условиях прихода в Укроборонпром

Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус говорит, что получает чуть более 4 тысяч гривен в месяц, но зарплаты сотрудников оборонного ведомства должны быть рыночными.

Источник: колонка Абромавичуса на Liga.net, посвященная 80 дням пребывания на должности

Прямая речь: "Весь период работы мой месячный оклад равен минимально допустимой заработной плате в Украине – 4 173 грн в месяц. К счастью, я могу себе это позволить – я давно работаю в бизнесе и преодоление вызовов, которые стоят передо мной, – куда большая сатисфакция, чем денежное вознаграждение. Но это, конечно же неправильно. 

Давая согласие на работу в концерне, я поставил одним из моих главных условий белые, прозрачные и рыночные зарплаты для сотрудников...

Рыночные значит достойные. Но не заоблачные. Market but not market leading. Мы будем назначать оплату труда наших сотрудников, исходя из норм действующего законодательства, уровня зарплат в других крупных компаниях и с учетом набора рисков. На сегодняшний день размер денежного вознаграждения руководителей компаний подобного уровня составляет от 5 до 15 тысяч долларов

Точные цифры определит Наблюдательный совет, заседание которого состоится уже в начале декабря". 

Детали: Абромавичус также не исключил, что на его должность придет другой человек.

"Вполне возможно, после того, как я выполню поставленные перед мной первоочередные задачи, появится новый генеральный директор, которому передам все дела и буду активно помогать уже, как член Наблюдательного совета", – написал он.

Бывший министр экономического развития и торговли Украины (2014-2016) отметил, что при вступлении на должность руководителя "Укроборонпрома" имел "всего несколько условий" – и они касались его команды.

"После 20 лет в частном секторе и с опытом министра украинского правительства я отношусь к своей команде как к экипажу. Перед тем, как тронуться с места, на борту должны собраться только хорошие люди. При этом не менее важно, чтобы не было злодеев и людей, которые не разделяют общие ценности". – пояснил он.

По словам Абромавичуса, его команда летом приняла "опустошенный, никому не нужный, еле живой" оборонный концерн:

"137 компаний, из которых почти полсотни убыточных. Более 1,5 млрд долгов по заработной плате. И более 10 миллиардов просроченной задолженности перед банками, поставщиками, бюджетом и сотрудникам. Как следствие – полное отсутствие управляемости: каждый завод сам за себя, отсутствие доверия, апатия, бессилие и безынициативность". 

Предыстория:

  • 6 ноября президент Владимир Зеленский посетил некоторые предприятия "Укроборонпрома" в Харьковской области – в частности, авиационный завод и машиностроительный завод им. Малышева – и был шокирован условиями труда и успехами.
  • Президент попросил, чтобы премьер-министр собрал правительство и представителей правоохранительных органов для рассмотрения проблем оборонного комплекса.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкроборонпромАбромавичусзарплаты
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