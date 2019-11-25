Драма на границе: жених украинки не смог попасть в Украину, поскольку незаконно ездил в Крым

Украинка пыталась дать взятку пограничникам, чтобы они пропустили на территорию Украины россиянина, который незаконно посещал оккупированный Крым

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы

Детали: Уроженка Донецкой области 1975 пыталась подкупить офицера Госпогранслужбы 200 долларами США в пункте контроля "Киев-пассажирский", чтобы "выкупить" своего жениха, гражданина РФ.

Россиянина накануне не пустили в Украину, поскольку он, как стало известно во время мероприятий пограничного контроля, без получения соответствующего разрешения посещал оккупированный Россией Крым.

Отмечается, что пограничники на предложение взятки ответили категорическим отказом и сообщили об этом факте в полицию.

Таким образом украинке-невесте придется подождать еще 3 года, ведь именно на такой срок гражданину России запрещен въезд в Украину. Россиянин возвращен на родину обратным поездом.