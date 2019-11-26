10 машин и автобус с пассажирами столкнулись на трассе "Киев – Одесса"

Утром 26 ноября в Черкасской области произошла авария с участием 10 автомобилей и рейсового автобуса, пострадали три человека.

Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области

Дословно: "26 ноября в 6:54 в Уманском районе на 225 км автодороги "Киев – Одесса" в условиях гололеда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 транспортных средств".

Детали: В аварию попали 5 грузовых, 5 легковых автомобилей и 1 рейсовый автобус сообщением "Варшава – Херсон", в котором находилось 20 пассажиров.

В результате ДТП травмированы 3 человека с легковых и грузовых автомобилей, пассажиры автобуса не пострадали.

Движение по трассе происходит в реверсном режиме.