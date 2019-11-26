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10 машин и автобус с пассажирами столкнулись на трассе "Киев – Одесса"

Вторник, 26 ноября 2019, 08:42
10 машин и автобус с пассажирами столкнулись на трассе Киев – Одесса

Утром 26 ноября в Черкасской области произошла авария с участием 10 автомобилей и рейсового автобуса, пострадали три человека.

Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области 

Дословно: "26 ноября в 6:54 в Уманском районе на 225 км автодороги "Киев – Одесса" в условиях гололеда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 транспортных средств". 

 

Детали: В аварию попали 5 грузовых, 5 легковых автомобилей и 1 рейсовый автобус сообщением "Варшава – Херсон", в котором находилось 20 пассажиров.

 

В результате ДТП травмированы 3 человека с легковых и грузовых автомобилей, пассажиры автобуса не пострадали.

 

Движение по трассе происходит в реверсном режиме.

Украинская правда

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Темы: аварияЧеркасская область
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