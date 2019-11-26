"Слуга народа" попытается восстановить рейтинг доверия к Верховной Раде
Вторник, 26 ноября 2019, 11:00
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил падение рейтинга парламента у граждан Украины и пообещал исправить ситуацию.
Источник: Интерфакс-Украина
Прямая речь: "Я понимаю, что всегда через какое-то время будет падать доверие к органам власти. Однако мы с вами также видели и скандалы, которые, к сожалению, имеют место в Верховной Раде, они не прибавляют рейтинга нашему учреждению, так же как и любым другим. Поэтому посмотрим, будем исправлять ситуацию".
Напомним:
- По результатам опроса Фонда "Демократические инициативы" Кучерива и КМИСа за 4-19 ноября, 47% граждан Украины не довольны тем, как работает сейчас Верховная Рада, 34% украинцев работа Верховной Рады полностью или преимущественно удовлетворяет.