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"Слуга народа" попытается восстановить рейтинг доверия к Верховной Раде

Вторник, 26 ноября 2019, 11:00

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил падение рейтинга парламента у граждан Украины и пообещал исправить ситуацию.

Источник: Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Я понимаю, что всегда через какое-то время будет падать доверие к органам власти. Однако мы с вами также видели и скандалы, которые, к сожалению, имеют место в Верховной Раде, они не прибавляют рейтинга нашему учреждению, так же как и любым другим. Поэтому посмотрим, будем исправлять ситуацию".

Напомним:

  • По результатам опроса Фонда "Демократические инициативы" Кучерива и КМИСа за 4-19 ноября, 47% граждан Украины не довольны тем, как работает сейчас Верховная Рада, 34% украинцев работа Верховной Рады полностью или преимущественно удовлетворяет.

Темы: Верховная РадаСлуга народаРазумков Дмитрийрейтинг
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