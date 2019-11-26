"Слуга народа" попытается восстановить рейтинг доверия к Верховной Раде

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил падение рейтинга парламента у граждан Украины и пообещал исправить ситуацию.

Источник: Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Я понимаю, что всегда через какое-то время будет падать доверие к органам власти. Однако мы с вами также видели и скандалы, которые, к сожалению, имеют место в Верховной Раде, они не прибавляют рейтинга нашему учреждению, так же как и любым другим. Поэтому посмотрим, будем исправлять ситуацию".

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