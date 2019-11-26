Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому президенту Владимиру Зеленскому электровелосипед.

Такой подарок она сделала во время визита главы государства в Эстонию во вторник, сообщает "Европейская правда".

Фото подарка в Twitter разместил генеральный директор государственного протокола Эстонии Лаури Бамбус. "В особом дизайне и с мыслями о друзьях - электрический велосипед Amper", - написал он.

"Президенту Украины, его превосходительству мистеру Владимиру Зеленскому", - написано на раме велосипеда, рядом расположены флаги Украины и Эстонии.

13 июня заместитель главы Администрации президента и один из сценаристов сериала "Слуга народа" Юрий Костюк заявил, что "сейчас у нас не та ситуация в стране, когда президент может себе позволить ездить на велосипеде".

На велосипеде ездил герой фильма "Слуга народа" президент Василий Голобородько, которого сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее под зданием офиса главы государства установили велостанцию ​​прокатной сети Nextbike.