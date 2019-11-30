Взрыв в "Ощадбанке" в Киеве: полиция рассказала подробности

574 просмотра
Суббота, 30 ноября 2019, 10:19

Банкомат в отделении "Ощадбанка" на улице Энтузиастов в Киеве взорвали с помощью газовоздушной смеси, сумма ущерба устанавливается.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "По предварительным выводам специалистов и полицейских, злоумышленники с помощью газовоздушной смеси взорвали банкомат. Оттуда забрали кассеты с деньгами, сели в автомобиль и уехали. Сейчас сумма ущерба устанавливается". 

 

Детали: Во время взрыва банкомата люди не пострадали. Но повреждена внутренняя отделка здания, в котором расположено финансовое учреждение. 

 

Правоохранители, прибывшие по вызову, осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) УК.

Полиция разыскивает злоумышленников.

Что было раньше: В ночь на 30 ноября неизвестные взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка" на Русановке в Киеве.

Украинская правда
Темы: Киев взрыв полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Киеве взорвали отделение "Ощадбанка": улицу усыпало деньгами 30 ноября 2019, 08:57
Поймали "минера" Офиса президента: "мстил" власти 29 ноября 2019, 17:01
Африканец попался в Киеве на "мошенничестве с черным долларом" 28 ноября 2019, 18:50
Все новости
Главные новости
В Киеве взорвали отделение "Ощадбанка": улицу усыпало деньгами
Суд отправил Альперина за решетку с правом залога 70 млн грн
Онищенко возвращается в Украину - СМИ
Экс-глав VAB Банка объявили в розыск
Все новости
здоровье

Паническая атака: что это такое и почему она возникает

улыбнитесь!

9 невероятных фото котов, которые рассказывают смешные истории

здоровье

Я все время устаю. Что это?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів