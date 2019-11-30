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Взрыв в "Ощадбанке" в Киеве: полиция рассказала подробности

Суббота, 30 ноября 2019, 09:19

Банкомат в отделении "Ощадбанка" на улице Энтузиастов в Киеве взорвали с помощью газовоздушной смеси, сумма ущерба устанавливается.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "По предварительным выводам специалистов и полицейских, злоумышленники с помощью газовоздушной смеси взорвали банкомат. Оттуда забрали кассеты с деньгами, сели в автомобиль и уехали. Сейчас сумма ущерба устанавливается". 

 

Детали: Во время взрыва банкомата люди не пострадали. Но повреждена внутренняя отделка здания, в котором расположено финансовое учреждение. 

 

Правоохранители, прибывшие по вызову, осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) УК.

Полиция разыскивает злоумышленников.

Что было раньше: В ночь на 30 ноября неизвестные взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка" на Русановке в Киеве.

Украинская правда

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Темы: Киеввзрывполиция
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