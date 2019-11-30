Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеркаль об отставке: "Меня никто не заставлял"

Суббота, 30 ноября 2019, 10:38

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявляет, что уходит в отставку, потому что изменились условия работы, а не потому, что ее заставляли писать заявление об увольнении.

Источник: интервью Зеркаль Deutsche Welle

Прямая речь: "Нет. Меня никто не заставлял. Я приняла самостоятельное решение.

Знаете, очень часто не надо намекать. Когда ты долго работаешь, ты понимаешь, что либо ты делаешь что-то, что доставляет удовольствие, где ты видишь, что ты можешь достичь результатов. Или ты просто работаешь над бумажками.

Не в моем случае работать над бумажками. Мне кажется, что мы все очень изменили свой образ работы. Поэтому в новых условиях должны работать, видимо, другие".

Детали: По словам Зеркаль, пока ее заявление уже находится в госсекретаря.

Что было раньше: 28 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении.

Предыстория:

  • 19 ноября Зеркаль подтвердила, что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел после того, как 21 ноября проведет процессуальное слушания в Гааге в рамках арбитража, касающегося захвата Россией украинских кораблей и моряков.
  • Она также предположила, что после ее отставки Украину в деле против России в Международном суде ООН будет представлять посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.
  • Президент Владимир Зеленский в мае назначил Зеркаль на должность в тогда еще администрацию президента. Речь шла о том, что она будет руководить внешнеполитическим блоком его офиса.
  • Однако в тот же день указ о назначении Зеркаль исчез с официального сайта главы государства, а дальше был отменен.
  • По данным источников, Зеркаль отказалась от должности из-за неприемлемости сотрудничества с руководством АП, а именно с главой администрации Андреем Богданом.

Темы: МИДотставка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
МИД
"Жесткие ответные меры": Россия отреагировала на удары по Москве и Крыму
Польша вызовет посла России после бредней Путина о Сталине и польских землях
Вице-спикера парламента Болгарии нашли в "Миротворце": глава МИД поговорила с послом Украины
Последние новости
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
Все новости...
Реклама: