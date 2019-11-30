Зеркаль об отставке: "Меня никто не заставлял"
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявляет, что уходит в отставку, потому что изменились условия работы, а не потому, что ее заставляли писать заявление об увольнении.
Источник: интервью Зеркаль Deutsche Welle
Прямая речь: "Нет. Меня никто не заставлял. Я приняла самостоятельное решение.
Знаете, очень часто не надо намекать. Когда ты долго работаешь, ты понимаешь, что либо ты делаешь что-то, что доставляет удовольствие, где ты видишь, что ты можешь достичь результатов. Или ты просто работаешь над бумажками.
Не в моем случае работать над бумажками. Мне кажется, что мы все очень изменили свой образ работы. Поэтому в новых условиях должны работать, видимо, другие".
Детали: По словам Зеркаль, пока ее заявление уже находится в госсекретаря.
Что было раньше: 28 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении.
Предыстория:
- 19 ноября Зеркаль подтвердила, что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел после того, как 21 ноября проведет процессуальное слушания в Гааге в рамках арбитража, касающегося захвата Россией украинских кораблей и моряков.
- Она также предположила, что после ее отставки Украину в деле против России в Международном суде ООН будет представлять посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.
- Президент Владимир Зеленский в мае назначил Зеркаль на должность в тогда еще администрацию президента. Речь шла о том, что она будет руководить внешнеполитическим блоком его офиса.
- Однако в тот же день указ о назначении Зеркаль исчез с официального сайта главы государства, а дальше был отменен.
- По данным источников, Зеркаль отказалась от должности из-за неприемлемости сотрудничества с руководством АП, а именно с главой администрации Андреем Богданом.
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