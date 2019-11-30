Зеркаль об отставке: "Меня никто не заставлял"

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявляет, что уходит в отставку, потому что изменились условия работы, а не потому, что ее заставляли писать заявление об увольнении.

Источник: интервью Зеркаль Deutsche Welle

Прямая речь: "Нет. Меня никто не заставлял. Я приняла самостоятельное решение.

Знаете, очень часто не надо намекать. Когда ты долго работаешь, ты понимаешь, что либо ты делаешь что-то, что доставляет удовольствие, где ты видишь, что ты можешь достичь результатов. Или ты просто работаешь над бумажками.

Не в моем случае работать над бумажками. Мне кажется, что мы все очень изменили свой образ работы. Поэтому в новых условиях должны работать, видимо, другие".

Детали: По словам Зеркаль, пока ее заявление уже находится в госсекретаря.

Что было раньше: 28 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении.

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