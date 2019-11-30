В гараже в Харькове произошел взрыв: трое погибших
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Суббота, 30 ноября 2019, 12:32
Три человека погибли в результате взрыва газового баллона в гараже в Индустриальном районе Харькова утром 30 ноября.
Источник: полиция Харьковской области
Дословно: "В гаражном кооперативе произошло возгорание гаража, в котором находился автомобиль "ВАЗ 2108". В результате пожара взорвался газовый баллон и обрушились бетонные перекрытия. После локализации пожара под завалами обнаружили три обгоревших тела".
Детали: Сообщение о пожаре в гараже по улице Зеленодольской поступило в полицию около 5:30.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Сейчас устанавливают личности погибших.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Украинская правда
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