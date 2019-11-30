В гараже в Харькове произошел взрыв: трое погибших

804 просмотра
Суббота, 30 ноября 2019, 12:32

Три человека погибли в результате взрыва газового баллона в гараже в Индустриальном районе Харькова утром 30 ноября.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "В гаражном кооперативе произошло возгорание гаража, в котором находился автомобиль "ВАЗ 2108". В результате пожара взорвался газовый баллон и обрушились бетонные перекрытия. После локализации пожара под завалами обнаружили три обгоревших тела".

 

Детали: Сообщение о пожаре в гараже по улице Зеленодольской поступило в полицию около 5:30.

 

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас устанавливают личности погибших.

 

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Украинская правда
Темы: Харьков взрыв жертвы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Экс-глава администрации Порошенко возглавил ячейку ОПЗЖ 27 ноября 2019, 16:08
Взрыв авто адвоката в Харькове: машину подрывников нашли сожженной 25 ноября 2019, 15:13
Из-за тумана в Харькове отменили несколько авиарейсов 18 ноября 2019, 16:20
Все новости
Главные новости
В Киеве взорвали отделение "Ощадбанка": улицу усыпало деньгами
Суд отправил Альперина за решетку с правом залога 70 млн грн
Онищенко возвращается в Украину - СМИ
Экс-глав VAB Банка объявили в розыск
Все новости
советы

Черная пятница: как потратить деньги безопасно и с максимальной пользой

мода

Гуру моды призвала ценить одежду и оставлять в наследство детям

Культура

Как устроен украинский стендап

Поиск по сайту
Архив
Весь архів