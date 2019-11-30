Взрыв в "Ощадбанке": злоумышленники украли 250 тысяч

Председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный заявляет, что злоумышленники, взорвавшие банкомат в Киеве, похитили около 250 тысяч гривен.

Источник: пост Пышного в Facebook

Прямая речь: "Отделение Ощада в столице на улице Энтузиастов практически полностью разрушено. Сила взрыва вынесла окна и разрушила помещение практически полностью. Цена украденного – около 250 тысяч гривен. Цена разрушенного – миллионы. Еще считаем".

Фото с Facebook Пышного

Детали: Пышный добавил, что сейчас банк усилил меры безопасности в отделениях. Руководство "Ощада" работает с правоохранителями.

Фото с Facebook Пышного

По словам Пышного, бандиты загнали в банкомат большое количество газа и взорвали его.

Он напомнил, что отделение расположено на 1 этаже жилого дома и отметил, что злоумышленники заслуживают на максимальное наказание.