Взрыв в "Ощадбанке": злоумышленники украли 250 тысяч

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Суббота, 30 ноября 2019, 15:55

Председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный заявляет, что злоумышленники, взорвавшие банкомат в Киеве, похитили около 250 тысяч гривен.

Источник: пост Пышного в Facebook

Прямая речь: "Отделение Ощада в столице на улице Энтузиастов практически полностью разрушено. Сила взрыва вынесла окна и разрушила помещение практически полностью. Цена украденного – около 250 тысяч гривен. Цена разрушенного – миллионы. Еще считаем". 

 
Фото с Facebook Пышного 

Детали: Пышный добавил, что сейчас банк усилил меры безопасности в отделениях. Руководство "Ощада" работает с правоохранителями. 

 
Фото с Facebook Пышного 

По словам Пышного, бандиты загнали в банкомат большое количество газа и взорвали его.

Он напомнил, что отделение расположено на 1 этаже жилого дома и отметил, что злоумышленники заслуживают на максимальное наказание.

Украинская правда
Темы: Киев банки взрыв


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