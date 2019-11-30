Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция за месяц поймала трех "воров в законе"

Суббота, 30 ноября 2019, 15:57

За месяц полицейские Департамента стратегических расследований задержали трех влиятельных в криминальном мире "воров в законе".

Источник: сайт Нацполиции

Детали: "Дато Сфан", "Тенго Питерский" (он же - "Тенго Гальский") и "Лаша Очамчирский" по решению суда на полгода помещены в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства с последующим принудительным выдворением за пределы Украины.

В полиции отметили, что "воры в законе" в который раз незаконно пересекли границу Украины и хотели восстановить свое влияние в криминальном мире.

Они планировали установить контроль за преступными группами, которые совершают тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе - разбойные нападения, квартирные кражи, угон автомобилей, похищения граждан, вымогательство и тому подобное. Для продолжения "традиций" планировалось привлекать молодежь к деятельности организованных преступных групп.

Так, в Одессе сотрудники управления стратегических расследований Нацполиции задержали "вора в законе" по кличке "Дато Сфан". За его плечами - 21 год заключения за совершение тяжких преступлений, в основном - разбойных нападений. Кроме того, в течение 2019 года его неоднократно задерживали правоохранители.

 

В Ровенской области 22 ноября на трассе "Киев-Чоп" правоохранители задержали "вора в законе" "Тенго Питерского". Тогда он ехал в столицу на встречу с "друзьями", чтобы обсудить вопрос перераспределения сфер влияния и свою дальнейшую "деятельность".

 

14 ноября в столице сотрудники управления стратегических расследований задержали "Лашу Очамчирского", также известного как "Сван". Отмечается, что в криминальной среде он выполняет роль "третейского судьи" и поддерживает дружеские отношения с криминальными авторитетами разных стран.

 

Полиция также сообщает, что в конце мая в Донецкой области полицейские задержали "вора в законе" по кличке "Глеб Кинешемский", приехавшего из РФ.

 

Он также по решению суда на полгода помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Его ждет принудительное выдворение за пределы Украины.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
полиция
В Белой Церкви церковники УПЦ МП отказались покидать собор, есть столкновения
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
Последние новости
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
Все новости...
Реклама: