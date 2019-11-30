Полиция за месяц поймала трех "воров в законе"

За месяц полицейские Департамента стратегических расследований задержали трех влиятельных в криминальном мире "воров в законе".

Источник: сайт Нацполиции

Детали: "Дато Сфан", "Тенго Питерский" (он же - "Тенго Гальский") и "Лаша Очамчирский" по решению суда на полгода помещены в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства с последующим принудительным выдворением за пределы Украины.

В полиции отметили, что "воры в законе" в который раз незаконно пересекли границу Украины и хотели восстановить свое влияние в криминальном мире.

Они планировали установить контроль за преступными группами, которые совершают тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе - разбойные нападения, квартирные кражи, угон автомобилей, похищения граждан, вымогательство и тому подобное. Для продолжения "традиций" планировалось привлекать молодежь к деятельности организованных преступных групп.

Так, в Одессе сотрудники управления стратегических расследований Нацполиции задержали "вора в законе" по кличке "Дато Сфан". За его плечами - 21 год заключения за совершение тяжких преступлений, в основном - разбойных нападений. Кроме того, в течение 2019 года его неоднократно задерживали правоохранители.

В Ровенской области 22 ноября на трассе "Киев-Чоп" правоохранители задержали "вора в законе" "Тенго Питерского". Тогда он ехал в столицу на встречу с "друзьями", чтобы обсудить вопрос перераспределения сфер влияния и свою дальнейшую "деятельность".

14 ноября в столице сотрудники управления стратегических расследований задержали "Лашу Очамчирского", также известного как "Сван". Отмечается, что в криминальной среде он выполняет роль "третейского судьи" и поддерживает дружеские отношения с криминальными авторитетами разных стран.

Полиция также сообщает, что в конце мая в Донецкой области полицейские задержали "вора в законе" по кличке "Глеб Кинешемский", приехавшего из РФ.

Он также по решению суда на полгода помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Его ждет принудительное выдворение за пределы Украины.