Зеленский хочет встретиться со студентами, которых избил "Беркут" в 2013 году

Президент Владимир Зеленский хочет на следующей неделе встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.

Источник: пост Зеленского в Facebook

Детали: Президент отметил, что 6 лет назад жестокое избиение студентов "Беркутом" всколыхнуло все общество.

По его словам, студенты тогда остались ночевать на Майдане только ради счастливого будущего для своей страны.

Прямая речь: "Они и были теми самыми романтиками, которые делают революцию, плодами которой потом, как известно, пользуются негодяи.

Сегодня мы почти не вспоминаем имен непосредственных участников тех событий, которые фактически заставили Украину проснуться и стали отправной точкой больших преобразований. Где они сейчас? Остались ли в Украине? Получили ли после Революции Достоинства возможность управлять страной и воплощать изменения?

На следующей неделе я очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года".

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