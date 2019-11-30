Зеленский хочет встретиться со студентами, которых избил "Беркут" в 2013 году
Президент Владимир Зеленский хочет на следующей неделе встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.
Источник: пост Зеленского в Facebook
Детали: Президент отметил, что 6 лет назад жестокое избиение студентов "Беркутом" всколыхнуло все общество.
По его словам, студенты тогда остались ночевать на Майдане только ради счастливого будущего для своей страны.
Прямая речь: "Они и были теми самыми романтиками, которые делают революцию, плодами которой потом, как известно, пользуются негодяи.
Сегодня мы почти не вспоминаем имен непосредственных участников тех событий, которые фактически заставили Украину проснуться и стали отправной точкой больших преобразований. Где они сейчас? Остались ли в Украине? Получили ли после Революции Достоинства возможность управлять страной и воплощать изменения?
На следующей неделе я очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года".
Предыстория:
- 30 ноября, около 4 утра, "Беркут" силой освободил Майдан Независимости от митингующих, преимущественно студентов, выступающих против неподписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
- Днем 30 ноября тысячи украинцев самоорганизовались и вышли на Михайловскую площадь, чтобы выразить свой протест против силового разгона мирного митинга.
- 1 декабря в Киеве состоялось Вече, организованное оппозицией, на которое вышло несколько сотен тысяч человек.
- Позже протестующие заняли часть здания Киевской горадминистрации,Дом профсоюзов и бывший Октябрьский дворец.
- В тот же день на улице Банковой возле администрации президента произошла стычка между силовиками и митингующими.
- 5 декабря в прокуратуре заявили, что во время разгона митинга на Майдане Независимости 30 ноября пострадали 79 человек.