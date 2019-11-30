Сборная Украины узнала соперников в финальной части ЧЕ-2020

Сборная Украины узнала трех из четырех соперников в финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Это стало известно после жеребьевки, которая прошла в субботу 30 ноября в Бухаресте.

Подопечные Андрея Шевченко сыграют в группе С. Как было известно ранее, из другой корзины сине-желтым досталась команда Нидерландов. С третьей корзины украинская сборная в соперники получила команду Австрии.

Своего четвертого соперника по группе сборная Украины получит 31 марта 2020 года после окончания матчей плей-офф.

Уже сейчас существует несколько вариантов, кто может достаться украинцам. Если путь А плей-офф выигрывает сборная Румынии, то именно она станет четвертой командой в группе С. Если же в плей-офф пути А победит другая сборная, то украинцам достанется победитель с пути D. В этой группе плей-офф путевку на Евро 2020 разыграют Грузия - Беларусь и Северная Македония - Косово. То есть украинцам стоит ожидать выбора из пяти возможных команд уже в марте следующего года.

Напомним, что сборная Украины при жеребьевке Евро-2020 находилась в первой корзине. Также известно, что два матча группового турнира сборная Украины проведет в Бухаресте и один в Амстердаме.

Также стал известен календарь матчей сборной Украины на Евро. Свой первый матч украинцы проведут 14 июня в Амстердаме против хозяев - сборной Нидерландов. 18 июня в Бухаресте сине-желтые будут играть с победителем плей-офф. Заключительный матч отборочного турнира сборная Украины проведет 22 июня в Бухаресте против Австрии.

Полные результаты жеребьевки финальной части Евро-2020 таковы:

Группа А - Италия, Швейцария, Турция, Уэльс; Группа В - Бельгия, Россия, Дания, Финляндия; Группа D - Англия, Хорватия, Чехия, победитель плей-офф (Путь С); Группа Е - Испания, Польша, Швеция, победитель плей-офф (Путь В); Группа F - Германия, Франция, Португалия, победитель плей-офф (Путь А / Путь D).

Отметим, что финальная часть ЧЕ-2020 пройдет летом следующего года в 12 городах. Финал и полуфиналы пройдут в Лондоне.