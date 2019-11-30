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Отец с сыновьями организовали банду, которую подозревают в 20 тяжких преступлениях

Суббота, 30 ноября 2019, 19:51

В Запорожской области задержаны организаторы и активные участники банды, которую подозревают в причастности к совершению 20 тяжких преступлений.

Источник: сайт Нацполиции

Дословно: "В состав ОПГ, которую организовали отец и двое его сыновей, входило более 20 человек. "Специализировались" они на совершении разбойных нападений, грабежей, похищении людей, кражах из авто и квартир.

Правоохранители собрали доказательства их причастности к совершению 20 тяжких преступлений на территории области. Сейчас задержаны организаторы и самые активные участники банды".

Детали: Сообщается, что в ходе расследования работники полиции нашли и изъяли транспортные средства, которые фигуранты использовали во время совершения преступлений. Чтобы избежать ответственности, они пытались избавиться от вещественных доказательств путем их похищения и поджога.

Кроме того, в адрес правоохранителей, которые документировали противоправную деятельность банды, неоднократно поступали угрозы физической расправой.

Дословно: "Сегодня, 30 ноября, оперативники управлений стратегических расследований и внутренней безопасности в Запорожской области Нацполиции, следователи следственного управления ГУНП в Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры области проводят 46 санкционированных обысков в помещениях фигурантов, в местах хранения похищенных вещей и цехах, где они переплавляли похищенные кабели ГТС.

 

По информации оперативников, банда имела немалый арсенал оружия и при задержании могла оказать вооруженное сопротивление. Поэтому к операции привлекли спецподразделение КОРД, батальон полиции особого назначения, отдел быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности, а также взрывотехническую службу".

 

Детали: В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса задержаны пять человек, в том числе организаторы банды. Еще один из участников скрывается от следственных органов на территории Российской Федерации.

 

По результатам мероприятий изъято оружие и боеприпасы, денежные средства, автомобили, наркотические средства и прочее.

Уголовное производство открыто по статьям 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), 185 (Кража), 186 (грабеж), 187 (разбой), 189 (вымогательство), 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), 257 (бандитизм), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 296 (хулиганство) и 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

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Темы: криминалполицияЗапорожская область
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