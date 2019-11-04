Луценко вернулся в Киев после курса английского языка в Лондоне

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Понедельник, 4 ноября 2019, 14:10

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко вернулся в Украину из Великобритании, и поддерживает свою жену, которая решила сложить мандат.

Источник: Facebook-страница Луценко в Facebook

Прямая речь: "Моя жена Ирина написала заявление о сложении депутатских полномочий. Она перенесла серьезную проблему с сердцем. Такой диагноз не позволяет работать на избирателей с полной отдачей, как она это делала и в оппозиции и при власти.

Нет, это никак не связано с "версиями" переполненных желчью псевдоэкспертов. Хотя бы потому, что я уже 10 дней как закончил курс английского и вернулся в Киев".

Детали: Луценко уверяет, что его "семья родилась, работала, боролась и воевала в Украине и поэтому не изменит ни убеждений, ни места жительства".

 
Луценко запостил фото с женой

Что предшествовало: 30 сентября бывший народный депутат Сергей Лещенко сообщил, что Луценко поехал в Великобританию на курсы английского языка "в самый разгар кризиса в связи с импичментом Дональду Трампу, который спровоцировала поставка дезинформации от Луценко в адрес Руди Джулиани".

Пресс-секретар Луценко Лариса Сарган в комментарии Украинской правде отметила, что Луценко давно планировал "подтянуть" уровень английского и только сейчас, когда у него появилось на это время, поехал на курсы.

Украинская правда
Темы: Луценко


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