В АРМА отреагировали на обвинения министра юстиции: никакого рейдерства

Агентство по розыску и менеджменту активов позже обнародует позицию относительно слов министра юстиции Дениса Малюська о якобы совершении рейдерских действий со стороны агентства.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе АРМА.

В то же время там заявили, что не рассылали пресс-релиз отрицание слов Малюськи.

*Ранее в новости указывалось, что согласно заявлению АРМА, которая поступила на электронную почту "Украинской правды" якобы от пресс-службы агентства, оно отрицало слова министра юстиции и указывало на служебные расследования, которые проходят в ведомстве. Позже в переписке представитель пресс-службы агентства возразил, что АРМА рассылала свою позицию.

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