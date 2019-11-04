В АРМА отреагировали на обвинения министра юстиции: никакого рейдерства
Агентство по розыску и менеджмента активов отрицает свою причастность к рейдерству, о котором ранее рассказал министр юстиции Денис Малюська.
Источник: заявление АРМА
Дословно: "Агентство по розыску и менеджменту активов отрицает свою причастность к незаконным действиям, связанным с реализацией арестованного имущества".
"Продажа отдельных лотов по ценам, ниже рыночных, объясняется рядом факторов, в частности: формированием цены на аукционе, где стартовая цена и цена реализации могут существенно отличаться (несмотря на частое отождествление этих понятий в информационном пространстве); отягощенностью активов, которые предлагает АРМА, криминальными арестами, из-за чего спрос на такие активы меньше, чем на аналогичные, но юридически не обремененные объекты; случаями юридического саботажа со стороны владельцев арестованного имущества, которые прибегают к обжалованию решений АРМА по организации продаж имущества, обжалования договоров купли-продажи активов и т.д.".
Детали: В АРМА заявили, что эти обстоятельства влияют на формирование цены спроса при приобретении арестованного имущества в сторону понижения. Также в агентстве отметили, что сейчас проводят несколько служебных расследований в отношении людей, которые не предупредили указанные проблемы.
Предыстория:
- Ранее в интервью "Украинской правде" министр юстиции Денис малюська рассказал, что Агентство по розыску и менеджмента активов занималась рейдерством.
- В частности, министр заявил, что АРМА продавала по заниженной цене конфискованное имущество.
- "Что происходило? Открывается какое-то уголовное производство - не важно какое, в рамках которого прокурор может попросить суд арестовать какое-либо имущество. Ну, например, недвижимость какую-то – здание, земельный участок. Ее арестовывают, передают в АРМУ. Внешне выглядит, что ничего страшного не произошло", - сказал он.
- Малюська пояснил, что в АРМА нет полномочий просто сохранять имущество. Они или передать в управление, или продать. И они продают: "Цена, как правило, крайне низкая. Она даже рыночная была бы низкой, так как здесь чрезвычайная продажа - здесь арестованное имущество, уголовное производство, собственник против. А там еще и были мастера, которые даже низкую рыночную цену занижали ниже плинтуса".
powered by lun.ua