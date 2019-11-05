Украина готова к остановке транзита российского газа – Оржель

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года.

Источник: выступление Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Если говорить о газе, а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора, то мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории. Сейчас в украинских хранилищах рекордное количество газа. Однако мы ни в коем случае не исключаем приоритетность подписания договора на транспортировку газа ".

Детали: Министр подчеркнул, что для Украины приоритетом все же остается получение средств за транзит газа.

Напомним: