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Заместитель мэра Ужгорода "отжал" у города землю и передал жене

Вторник, 5 ноября 2019, 14:40

Заместитель председателя Ужгородского горсовета незаконно отчуждил 0,3 га коммунальной земли, предназначенные под жилую застройку, которые впоследствии оказались в распоряжении его жены.

Источник: сайт Службы безопасности

Дословно: "В 2014 году, будучи членом земельной комиссии горсовета, чиновник оформил на подставных лиц три земельных участка общей площадью 0,3 га.

Позже земля была противоправно передана в распоряжение его жене, которая летом этого года продала ее своему знакомому за 1,2 млн гривен".

Детали: Земельные участки предназначались под жилую застройку.

Сейчас решается вопрос об объявлении заместителю председателя горсовета подозрения в совершении преступления.

Через махинацию правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

В рамках дела в помещении Ужгородского горсовета и по местам работы и жительства чиновника провели обыски.

Местный журналист Виталий Глагола сообщил, что обыски проходят у заместителя ужгородского городского головы Василия Гомоная. Он один из трех заместителей ужгородского мэра.

Справка: Гомонай с 12 сентября 2017 утвержден заместителем городского головы Ужгородского горсовета.

Он координирует работу департамента городского хозяйства, управления капитального строительства в Ужгороде.

Также Гомонай несет персональную ответственность за "обеспечение соблюдения требований действующего законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства".

Украинская правда
Темы: УжгородСБУместная власть
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