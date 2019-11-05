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Труба: Пять чиновников Минобороны закупили бракованных бронежилетов на 100 млн

Вторник, 5 ноября 2019, 16:08

Следователи Государственного бюро расследований объявило о подозрениях пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны по делу о закупке некачественных бронежилетов.

Источник: Брифинг руководителя ГБР Романа Трубы, сообщение Генпрокуратуры

Прямая речь Трубы: "Начато объявления подозрения пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны. Именно эти чиновники были и являются ответственными за прием и контроль качества вещевого имущества при его закупке и во время его производства".

"По предварительному сговору эти лица осуществили закупку некачественного вещевого имущества для ВСУ по завышенным ценам и такого, которое не соответствует техническим требованиям. Речь идет о бронежилетах 1-4 класса защиты, которые простреливаются".

Детали: Труба рассказал, что подозрения объявлено генерал-майору, начальнику главного управления вооруженных сил Украины (во время брифинга уточнили, что речь идет о генерал-майоре, начальнике управления материального обеспечения Дмитрии Марченко), а также четырем высоко должностным лицам Главного управления ВСУ. Это заместители управлений и начальник отдела. Труба рассказал, что все они знали о закупке некачественных бронежилетов, однако продолжали организовывать новые закупки.

Дословно сообщение Генпрокуратуры: "Чиновник... вероятно действуя умышленно и по предварительному сговору с еще четырьмя лицами указанного управления, с апреля 2019 года по июнь 2019 года вопреки интересам службы не выполнили действия, которые они должны были выполнить, что привело к закупке некачественных бронежилетов "Корсар МИД-1-4" в количестве 11 000 на общую сумму около 100 млн грн".

"В настоящее время досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании указанным лицам меры пресечения содержания под стражей".

Предыстория:

  • В конце июня ГБР провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны по делу о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины. Убытки государства оценили в 100 млн грн.
  • Было закуплено 20 тысяч бронежилетов плохого качества и палатки, не пригодные для проживания. Всего по завышенным ценам закупили 100 тысяч комплектов военной формы, при этом за каждый вид одежды было уплачено около 10 лишних миллионов.
  • Согласно системе закупок "Прозорро", в начале года Минобороны только раз покупало бронежилеты - в ООО "Научное производственное предприятие "ТЕМП-3000".
  • Государственное бюро расследований в июле обнародовало разговоры сотрудников Министерства обороны, которые закупили бронежилеты Корсар М3с 1-4 класса защиты и при этом знали, что они простреливаются и не соответствуют техническим требованиям.

Александр Шумилин, УП
Темы: Минобороныоружие
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