Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты завели дело на ветерана крымскотатарского движения

Вторник, 5 ноября 2019, 17:14

В отношении главы Судакского регионального меджлиса и ветерана крымскотатарского движения Ильвера Аметова возбуждено административное дело.

Источник: "Крымская солидарность

Детали: Оккупанты назначили заседание в отношении Аметова в рамках административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.5 КоАП РФ на 7 ноября.

 

Ранее в доме Аметова был проведен обыск. Сотрудники силовых структур вынесли старинные экспонаты ружья. Аметов содержит частный исторический музей, в котором собраны предметы культуры, быта и истории крымских татар. По словам владельца, у него есть документы на все изъятые экспонаты.

Проведенная органами экспертиза экспонатов музея, зафиксировала, что данные "ножи" изготовлены в период середины 19-го и начала 20-го столетия. В соответсвии с действующими нормами к холодному оружию относятся предметы, изготовленные после 1943 года, экспонаты изъятые в музее Аметова к таковым не относятся.

Также силовики изъяли удостоверение члена Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним: Это не первый визит силовиков в дом Аметова. Так, 7 мая 2017 года также проводился обыск в его доме. Кроме того, в декабре 2015 года ФСБ наведывалась к представителю Меджлиса крымскотатарского народа. Тогда свой визит силовики связали с подрывом в Херсонской области электроопор, по которым подавалась электроэнергия на полуостров.

Темы: крымские татарыКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
крымские татары
Украинку Умерову будут держать в СИЗО до октября. Россия до сих пор скрывает детали дела
В Украине отмечают День крымскотатарского флага: история и значение
Крымскотатарские флаги подняли в Киеве и за рубежом
Последние новости
19:03
видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
Все новости...
Реклама: