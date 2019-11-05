Оккупанты завели дело на ветерана крымскотатарского движения

В отношении главы Судакского регионального меджлиса и ветерана крымскотатарского движения Ильвера Аметова возбуждено административное дело.

Источник: "Крымская солидарность"

Детали: Оккупанты назначили заседание в отношении Аметова в рамках административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.5 КоАП РФ на 7 ноября.

Ранее в доме Аметова был проведен обыск. Сотрудники силовых структур вынесли старинные экспонаты ружья. Аметов содержит частный исторический музей, в котором собраны предметы культуры, быта и истории крымских татар. По словам владельца, у него есть документы на все изъятые экспонаты.



Проведенная органами экспертиза экспонатов музея, зафиксировала, что данные "ножи" изготовлены в период середины 19-го и начала 20-го столетия. В соответсвии с действующими нормами к холодному оружию относятся предметы, изготовленные после 1943 года, экспонаты изъятые в музее Аметова к таковым не относятся.



Также силовики изъяли удостоверение члена Меджлиса крымскотатарского народа.



Напомним: Это не первый визит силовиков в дом Аметова. Так, 7 мая 2017 года также проводился обыск в его доме. Кроме того, в декабре 2015 года ФСБ наведывалась к представителю Меджлиса крымскотатарского народа. Тогда свой визит силовики связали с подрывом в Херсонской области электроопор, по которым подавалась электроэнергия на полуостров.