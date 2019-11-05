Бывший руководитель по делам Майдана Сергей Горбатюк говорит, что его экс-подчиненный вместе с юристом Андреем Портновым могли похитить материалы расследования, чтобы обвинить его в преступлении.

Источник: комментарий Горбатюка "Украинской правде" в ответ на обвинения Портнова о "похищении" двух томов дела по расстрелам на Майдане

Прямая речь: "Это делается умышленно, не только для моей дискредитации, но и для создания оснований, в частности о проведении обысков у меня и следователей и прокуроров в этом производстве...

Думаю, это сделано не просто так, а именно для запугивания меня в связи с моими последними заявлениями о препятствовании и блокировке расследования в отношении экс- и действующих высокопоставленных чиновников...

Хочу заявить о совершении преступления именно Портновым А. в заведомо ложном сообщении о преступлении, совершенном мной, и признаки организации именно им совместно с прокурором похищения материалов производства.

ГБР... должно выяснить, откуда у Портнова А. эти материалы (уголовные производства на дороге не валяются), и проверить версию об организации именно им похищения материалов производства".

Детали: По словам Горбатюка, над расследованием расстрелов на Майдане длительное время работал прокурор Николаев Николай Павлович.

С начала 2018 года Горбатюк неоднократно подавал в отношении своего подчиненного жалобы "о привлечении его к ответственности по подозрению в сливе информации в этом производстве и других нарушениях".

Прокурора к ответственности не привлекли.

Экс-руководитель Управления спецрасследований предполагает, что часть материалов дела могла оставаться у Николаева.

В то же время, Горбатюк утверждает, что на момент его увольнения материалы по убийствам майдановцев находились в помещении прокуратуры, а не у него.

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