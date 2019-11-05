Горбатюк предполагает, что его подчиненный с Портновым украли материалы по Майдану
Бывший руководитель по делам Майдана Сергей Горбатюк говорит, что его подчиненный вместе с юристом Андреем Портновым могли похитить материалы расследования, чтобы обвинить его в преступлении.
Источник: комментарий Горбатюка "Украинской правде" в ответ на обвинения Портнова о "похищении" двух томов дела по расстрелам на Майдане
Прямая речь: "Это делается умышленно, не только для моей дискредитации, но и для создания оснований, в частности о проведении обысков у меня и следователей и прокуроров в этом производстве...
Думаю, это сделано не просто так, а именно для запугивания меня в связи с моими последними заявлениями о препятствовании и блокировке расследования в отношении экс- и действующих высокопоставленных чиновников...
Хочу заявить о совершении преступления именно Портновым А. в заведомо ложном сообщении о преступлении, совершенном мной, и признаки организации именно им совместно с прокурором похищения материалов производства.
ГБР... должно выяснить, откуда у Портнова А. эти материалы (уголовные производства на дороге не валяются), и проверить версию об организации именно им похищения материалов производства".
Детали: По словам Горбатюка, над расследованием расстрелов на Майдане длительное время работал прокурор Николаев Николай Павлович.
С начала 2018 года Горбатюк неоднократно подавал в отношении своего подчиненного жалобы "о привлечении его к ответственности по подозрению в сливе информации в этом производстве и других нарушениях".
Прокурора к ответственности не привлекли.
Экс-руководитель Управления спецрасследований предполагает, что часть материалов дела могла оставаться у Николаева.
В то же время, Горбатюк утверждает, что на момент его увольнения материалы по убийствам майдановцев находились в помещении прокуратуры, а не у него.
Дополняется...
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