Левочкин заплатил 2 млн евро за соглашение с ЕС вопреки заключению Тимошенко – СМИ

Народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь", экс-глава Администрации президента Сергей Левочкин финансировал лоббистскую кампанию Пола Манафорта в Европе.

Лоббисты Манафорта должны были убедить европейских политиков, что тюремное заключение оппозиционного лидера Юлии Тимошенко не мешает соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

Источник: "Слідство.Інфо" со ссылкой на материал Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP

Детали: Администрация Януковича надеялась подписать соглашение о зоне свободной торговли и ассоциации с ЕС в 2013 году.

Заключение Тимошенко поставило планы под угрозу.

В то же время, Пол Манафорт уверял Януковича, что "друзья на западе не отвернулись от Украины" – им просто "нужна помощь, чтобы противостоять давлению сторонников Тимошенко".

Слова Манафорта указаны в отчете "Стратегия по компенсации последствий судебного процесса над Тимошенко". Документ был вложен в одно из тысячи электронных писем, которые оказались у журналистов.

Как утверждают СМИ, переписка между Манафортом и Левочкиным продолжалась с 2008 года.

Манафорт с целью лоббирования интересов Украины в Европе привлек экс-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Мевлюта Чавушоглу и "Габсбургское трио".

В числе последнего – экс-президент Польши Александр Квасьневский, экс-канцлер Австрии Альфред Гусенбауэр и экс-премьер Италии Романо Проди, который ранее занимал должность президента Еврокомиссии.

Из полученных журналистами электронных писем следует, что Левочкин через контролируемые Манафортом счета оплачивал работу лоббистов, убеждавших Европу в том, что заключение Тимошенко не влияет на соглашение об ассоциации.

Левочкин потратил на европейское лобби около 2 млн евро.

Кампания Манафорта оказалась успешной: ЕС предложил Украине соглашение об ассоциации, Тимошенко оставалась в тюрьме.

В то же время, Янукович под давлением России соглашение не подписал и в разгар революции Достоинства сбежал из Украины.

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Напомним: