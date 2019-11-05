Левочкин заплатил 2 млн евро за соглашение с ЕС вопреки заключению Тимошенко – СМИ

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Вторник, 5 ноября 2019, 19:17

Народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь", экс-глава Администрации президента Сергей Левочкин финансировал лоббистскую кампанию Пола Манафорта в Европе.

Лоббисты Манафорта должны были убедить европейских политиков, что тюремное заключение оппозиционного лидера Юлии Тимошенко не мешает соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

Источник: "Слідство.Інфо" со ссылкой на материал Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP

Детали: Администрация Януковича надеялась подписать соглашение о зоне свободной торговли и ассоциации с ЕС в 2013 году.

Заключение Тимошенко поставило планы под угрозу.

В то же время, Пол Манафорт уверял Януковича, что "друзья на западе не отвернулись от Украины" – им просто "нужна помощь, чтобы противостоять давлению сторонников Тимошенко".

Слова Манафорта указаны в отчете "Стратегия по компенсации последствий судебного процесса над Тимошенко". Документ был вложен в одно из тысячи электронных писем, которые оказались у журналистов.

Как утверждают СМИ, переписка между Манафортом и Левочкиным продолжалась с 2008 года.

Манафорт с целью лоббирования интересов Украины в Европе привлек экс-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Мевлюта Чавушоглу и "Габсбургское трио".

В числе последнего – экс-президент Польши Александр Квасьневский, экс-канцлер Австрии Альфред Гусенбауэр и экс-премьер Италии Романо Проди, который ранее занимал должность президента Еврокомиссии.

Из полученных журналистами электронных писем следует, что Левочкин через контролируемые Манафортом счета оплачивал работу лоббистов, убеждавших Европу в том, что заключение Тимошенко не влияет на соглашение об ассоциации.

Левочкин потратил на европейское лобби около 2 млн евро.

Кампания Манафорта оказалась успешной: ЕС предложил Украине соглашение об ассоциации, Тимошенко оставалась в тюрьме.

В то же время, Янукович под давлением России соглашение не подписал и в разгар революции Достоинства сбежал из Украины.

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Напомним:

  • Пол Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того как ему было вынесено обвинение в рамках следствия спецпрокурора Мюллера.
  • 31 июля 2018 года в США начался суд над Манафортом, обвиняемым в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов за почти 10 лет сотрудничества с бывшим руководством Украины.
  • Следствие подсчитало, что за работу политического консультанта в Украине Манафорт заработал более 60 миллионов долларов.
  • Следственная группа представила более 300 документов, раскрывающих детали сотрудничества Манафорта с "Партией регионов" и "Оппозиционным блоком".
  • После приговоров двух судов Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы.

Темы: Тимошенко ЕС Партия регионов


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