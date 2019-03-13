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Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы

Среда, 13 марта 2019, 17:27
Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы

Суд приговорил бывшего политтехнолога Партии регионов и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта еще к 3,5 годам.

Об этом сообщает The New York Times.

Судья Эми Берман Джексон Федерального окружного суда в Вашингтоне приговорила Манафорта из-за совершения им ряда преступлений - отмывания денег, препятствования правосудию, несообщения о лоббистской работе, которая принесла ему десятки миллионов долларов в течение более чем десяти лет.

"Трудно переоценить количество лжи и объем мошенничества, а также количество денег", - отметила судья Джексон о деле Манафорта.

7 марта суд в США дал Полу Манафорту 3,9 года тюрьмы за мошенничество.

Соответственно, в целом, после приговоров двух судов Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы.

Напоминаем:

  • Манафорт обвинялся в сговоре против Соединенных Штатов, включая отмывание денег, незаконное лоббирование, заговор с целью воспрепятствовать правосудию и попытки оказать давление на свидетелей.
  • Обвинения в нарушениях Манафорта во время лоббистской деятельности рассматривал федеральный суд в Вашингтоне. Его адвокаты уже просили судью по этому делу назначить ему тюремный срок "значительно ниже установленного законом максимума".
  • Ранее сообщалось, что Пол Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему был вынесены обвинения в рамках следствия спецпрокурора Мюллера.
  • В интервью "Радио Свободе"  Килимник рассказал, как работал на Пола Манафорта в Украине и США и заявил, что не связан с ГРУ РФ.
  • Команда Мюллера обнаружила, что Килимник поддерживал связь с российской разведкой во время президентской кампании 2016 года. Сам Килимник это отрицает.
  • В расследовании Роберта Мюллера Килимника называют "бывшим российским разведчиком", обозначая в материалах дела как "Лицо А" и не обнародуя больше никаких деталей. 
  • Согласно опубликованным данным, Килимник работал с Манафортом и руководил его киевским офисом с 2005 до 2015 гг., а также "видел, как Манафорт работал в разных странах". О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил, отметив, что они находятся "в Европе и Африке". 

Мария Думанская, УП

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Темы: Пол МанафортсудСША
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