Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы

3279 просмотров
Среда, 13 марта 2019, 18:27

Суд приговорил бывшего политтехнолога Партии регионов и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта еще к 3,5 годам.

Об этом сообщает The New York Times.

Судья Эми Берман Джексон Федерального окружного суда в Вашингтоне приговорила Манафорта из-за совершения им ряда преступлений - отмывания денег, препятствования правосудию, несообщения о лоббистской работе, которая принесла ему десятки миллионов долларов в течение более чем десяти лет.

"Трудно переоценить количество лжи и объем мошенничества, а также количество денег", - отметила судья Джексон о деле Манафорта.

7 марта суд в США дал Полу Манафорту 3,9 года тюрьмы за мошенничество.

Соответственно, в целом, после приговоров двух судов Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы.

Напоминаем:

  • Манафорт обвинялся в сговоре против Соединенных Штатов, включая отмывание денег, незаконное лоббирование, заговор с целью воспрепятствовать правосудию и попытки оказать давление на свидетелей.
  • Обвинения в нарушениях Манафорта во время лоббистской деятельности рассматривал федеральный суд в Вашингтоне. Его адвокаты уже просили судью по этому делу назначить ему тюремный срок "значительно ниже установленного законом максимума".
  • Ранее сообщалось, что Пол Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему был вынесены обвинения в рамках следствия спецпрокурора Мюллера.
  • В интервью "Радио Свободе"  Килимник рассказал, как работал на Пола Манафорта в Украине и США и заявил, что не связан с ГРУ РФ.
  • Команда Мюллера обнаружила, что Килимник поддерживал связь с российской разведкой во время президентской кампании 2016 года. Сам Килимник это отрицает.
  • В расследовании Роберта Мюллера Килимника называют "бывшим российским разведчиком", обозначая в материалах дела как "Лицо А" и не обнародуя больше никаких деталей. 
  • Согласно опубликованным данным, Килимник работал с Манафортом и руководил его киевским офисом с 2005 до 2015 гг., а также "видел, как Манафорт работал в разных странах". О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил, отметив, что они находятся "в Европе и Африке". 

Мария Думанская, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Манафорт суд США


powered by lun.ua
По теме
Трамп прокомментировал приговор Манафорту 9 марта 2019, 00:28
Тюрьма Манафорта: незапертые двери, занятия по музыке и спальни для гостей 8 марта 2019, 17:17
Манафорту дали 47 месяцев тюрьмы 8 марта 2019, 02:20
Все новости
Главные новости
В Украине запретили эксплуатацию Boeing 737 Max
Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы
Более тысячи томов дела "вертолетных налоговиков" грузят в суд
Все новые общественные здания в Украине оборудуют металлодетекторами
Все новости
социум

Зачем нам нейромедиаторы

здоровье

7 аргументов, почему утро нужно начинать со стакана теплой воды

социум

Три истории о том, как это - работать с любимцем

Поиск по сайту
Архив
Весь архів