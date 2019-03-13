Суд приговорил бывшего политтехнолога Партии регионов и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта еще к 3,5 годам.

Об этом сообщает The New York Times.

Судья Эми Берман Джексон Федерального окружного суда в Вашингтоне приговорила Манафорта из-за совершения им ряда преступлений - отмывания денег, препятствования правосудию, несообщения о лоббистской работе, которая принесла ему десятки миллионов долларов в течение более чем десяти лет.

"Трудно переоценить количество лжи и объем мошенничества, а также количество денег", - отметила судья Джексон о деле Манафорта.

7 марта суд в США дал Полу Манафорту 3,9 года тюрьмы за мошенничество.

Соответственно, в целом, после приговоров двух судов Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы.

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