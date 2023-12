Манафорт продолжал работу в Украине в 2018 году - WP

Бывший политтехнолог Партии регионов и глава предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему был вынесены обвинения в рамках следствия спецпрокурора Мюллера.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на часть протокола заседания по делу Манафорта, которую суд обнародовал в четверг.

Заседание суда, которое прошло 4 февраля, проходило за закрытыми дверями, и касалось, в частности, обвинений, выдвинутых против Манафорта во лжи следствию.

"Прокуроры утверждают, что Манафорт продолжал работать над политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему вынесли обвинения", - пишет WP.

Во время слушаний, зафиксированных в стенограмме, речь шла также о том, что политтехнолог мог врать следствию, чтобы повысить свои шансы на помилование.

Прокурор Эндрю Вайсман подчеркнул, что Манафорт мог врать с целью скрыть преступную схему и направить деньги себе в то время, как он выполнял неоплачиваемую работу для предвыборной кампании Трампа.

"Если судья признает, что Манафорт таки врал следствию, это может повлиять на его приговор", - отмечает газета.

В протоколе также говорится, что встреча в августе 2016 года Манафорта и Константина Килимника, которого в США обвиняют в работе на спецслужбы РФ, "важна для следствия, которое ведет прокурор", - передает "Голос Америки".

Как видно из опубликованных документов, во время этой встречи речь шла об Украине.

По данным СМИ, могла идти речь о предложении так называемого "мирного плана" для Украины.

"По новым документам суда, Килимник, заместитель Манафорта, связанный с российской разведкой, был в Вашингтоне на инаугурации Трампа и встречался с Манафортом относительно мирного плана между РФ и Украиной, который, как мы знаем, предусматривал роль для пророссийского бывшего президента Януковича" , - написал в Twitter журналист The New York Times Кеннет Вогель.

WOW: Per new court filing, KONSTANTIN KILIMNIK, the Russia intelligence-linked PAUL MANAFORT deputy, was in DC for TRUMP's inauguration, & met with Manafort about a Russia-Ukraine peace plan that we know envisioned a role for Russia-aligned former Ukrainian president YANUKOVYCH. pic.twitter.com/qo4JX2YWPm