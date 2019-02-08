Манафорт продолжал работу в Украине в 2018 году - WP
Бывший политтехнолог Партии регионов и глава предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему был вынесены обвинения в рамках следствия спецпрокурора Мюллера.
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на часть протокола заседания по делу Манафорта, которую суд обнародовал в четверг.
Заседание суда, которое прошло 4 февраля, проходило за закрытыми дверями, и касалось, в частности, обвинений, выдвинутых против Манафорта во лжи следствию.
"Прокуроры утверждают, что Манафорт продолжал работать над политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему вынесли обвинения", - пишет WP.
Во время слушаний, зафиксированных в стенограмме, речь шла также о том, что политтехнолог мог врать следствию, чтобы повысить свои шансы на помилование.
Прокурор Эндрю Вайсман подчеркнул, что Манафорт мог врать с целью скрыть преступную схему и направить деньги себе в то время, как он выполнял неоплачиваемую работу для предвыборной кампании Трампа.
"Если судья признает, что Манафорт таки врал следствию, это может повлиять на его приговор", - отмечает газета.
В протоколе также говорится, что встреча в августе 2016 года Манафорта и Константина Килимника, которого в США обвиняют в работе на спецслужбы РФ, "важна для следствия, которое ведет прокурор", - передает "Голос Америки".
Как видно из опубликованных документов, во время этой встречи речь шла об Украине.
По данным СМИ, могла идти речь о предложении так называемого "мирного плана" для Украины.
"По новым документам суда, Килимник, заместитель Манафорта, связанный с российской разведкой, был в Вашингтоне на инаугурации Трампа и встречался с Манафортом относительно мирного плана между РФ и Украиной, который, как мы знаем, предусматривал роль для пророссийского бывшего президента Януковича" , - написал в Twitter журналист The New York Times Кеннет Вогель.
WOW: Per new court filing, KONSTANTIN KILIMNIK, the Russia intelligence-linked PAUL MANAFORT deputy, was in DC for TRUMP's inauguration, & met with Manafort about a Russia-Ukraine peace plan that we know envisioned a role for Russia-aligned former Ukrainian president YANUKOVYCH. pic.twitter.com/qo4JX2YWPm— Kenneth P. Vogel (@kenvogel) February 7, 2019
Во время заседания в понедельник прокурор Эндрю Вейсман подчеркнул, что Манафорт "прилагал огромные усилия", чтобы "не предоставлять доказательств, которые могли бы быть использованы против господина Килимника".
"По результатам судебного слушания в понедельник, судья федерального суда США Эми Берман Джексон отложила вынесение приговора Манафорту до 13 марта с начальной даты 5 марта", - пишет "Голос Америки".
Напоминаем:
- Команда Мюллера обнаружила, что Килимник поддерживал связь с российской разведкой во время президентской кампании 2016 года. Сам Килимник это отрицает.
- Ранее в интервью "Радио Свободе" Килимник рассказал, как работал на Пола Манафорта в Украине и США и заявил, что не связан с ГРУ РФ.
- В расследовании Роберта Мюллера Килимника называют "бывшим российским разведчиком", обозначая в материалах дела как "Лицо А" и не обнародуя больше никаких деталей.
- Согласно опубликованным данным, Килимник работал с Манафортом и руководил его киевским офисом с 2005 до 2015 гг., а также "видел, как Манафорт работал в разных странах". О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил, отметив, что они находятся "в Европе и Африке".
- В августе жюри присяжных признало Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, включая налоговые махинации, нарушения банкового законодательства и сокрытиие счетов в иностранных банках.