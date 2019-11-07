Саудовская Аравия завербовала работников Twitter для передачи данных – AP

С помощью двух работников Twitter правительство Саудовской Аравии собирало информацию о своих критиках.

Источник: Associated Press

Детали: Обвинения были предъявлены двум бывшим работникам социальной сети: Ахмеду Абуаммо и Али Аль-Забараху. Максимальный срок наказания, который светит обвиняемым – 30 лет заключения.

Аль-Забарах признал, что интересовался данным пользователи, однако заявил, что делал это только из собственного интереса. После этого он вместе с семьей улетел в Саудовскую Аравию и не вернулся.

В жалобе, направленной окружному суду США в Сан-Франциско, детализированные усилия чиновников Эр-Рияда по вербовке бывших сотрудников компании для поиска личных данных пользователей соцсети.

Аккаунты, которые интересовали власти Саудовской Аравии, имели более 1 миллиона подписчиков.

Twitter признал, что сотрудничал в расследовании, и заявил, что ограничивает доступ к конфиденциальной информации учетной записи.