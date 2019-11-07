Саудовская Аравия завербовала работников Twitter для передачи данных – AP
С помощью двух работников Twitter правительство Саудовской Аравии собирало информацию о своих критиках.
Источник: Associated Press
Детали: Обвинения были предъявлены двум бывшим работникам социальной сети: Ахмеду Абуаммо и Али Аль-Забараху. Максимальный срок наказания, который светит обвиняемым – 30 лет заключения.
Аль-Забарах признал, что интересовался данным пользователи, однако заявил, что делал это только из собственного интереса. После этого он вместе с семьей улетел в Саудовскую Аравию и не вернулся.
В жалобе, направленной окружному суду США в Сан-Франциско, детализированные усилия чиновников Эр-Рияда по вербовке бывших сотрудников компании для поиска личных данных пользователей соцсети.
Аккаунты, которые интересовали власти Саудовской Аравии, имели более 1 миллиона подписчиков.
Twitter признал, что сотрудничал в расследовании, и заявил, что ограничивает доступ к конфиденциальной информации учетной записи.