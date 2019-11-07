Взрыв "Мерседеса" в Киеве: погиб полицейский, еще двое – в больнице

Автомобиль "Мерседес" подорвал на Житомирской трассе в Киеве мотоциклист, в результате взрыва погиб 40-летний полицейский службы охраны, пострадал директор фармкомпании Игорь Сало и его водитель.

Источник: комментарий и.о. начальника полиции Киева Виктора Нечитайло на сайте полиции, источники УП в правоохранительных органах

Игорь Сало

Прямая речь Нечитайло: "Погибшим оказался сотрудник полиции охраны, который осуществляет охрану согласно договору. В лечебных учреждениях находятся предприниматель и его водитель.

Установлено, что к автомобилю сзади подъехал мотоциклист, который положил на крышу автомобиля взрывное устройство, отъехал на какое-то расстояние и, скорее всего, привел в действие указанное устройство".

Детали: Сейчас полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению. Следствие рассматривает несколько версий взрыва, но "приоритетной является – предпринимательская деятельность 57-летнего мужчины".

По данным источников УП, в момент взрыва в машине также находился директор фармкомании Игорь Сало и его водитель.

Сейчас они с травмами разной степени госпитализированы. По словам собеседника УП, эти травмы их жизни не угрожают.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

Что было раньше: Около 21:30 6 ноября на Житомирской трассе взорвался "Мерседес" (AA0070MI). Также сообщалось, что указанная машина принадлежит директору фармацевтической компании Игорю Сало, а от взрыва погиб его охранник.

Кто такой Игорь Сало?

Игорь Сало – московский бизнесмен, близкий к Виктору Медведчуку. Его семья контролировала харьковскую фармакологическую группу компаний "Здоровье". В эту группу входили три завода в Харькове – "Здоровье", "Здоровье народа", "Опытный завод ГНЦЛС", а также завод в Киеве "Фармекс".

В 2008-2009 годах структуры Сало получили контроль над монопольным производителем инсулина в Украине "Индар", а также над двумя производителями наркотических препаратов – "Здоровье народа" и "Опытный завод ГНЦЛС" – путем вывода этих предприятий из государственной собственности.

Также сообщалось, что в 2015 году Сало наладил поставки угля из зоны АТО на востоке Украины.

Сало связывают с кипрской Sovewick Holding Limited, которая в 2015 году заключила контракт с ПАО "Центрэнерго" на 2 млрд грн, Cortex Sales Limited из Гонконга и московским ООО "Руснефтедообыча", которые поставляют уголь для украинских ТЭЦ.

В 2012 году, согласно информации реестра юрлиц, в Sovewick Holding Limited была доля в харьковском ООО "СБМ +", которая торгует нефтепродуктами. В 2016 году ее контролировали структуры азербайджанской корпорации Socar.

Но в конце 2012 года это был партнерский бизнес азербайджанцев, Sovewick Holding Limited и бизнесмена Геннадия Иоффе, который владел сетью автозаправок в Харькове. Еще раньше партнером Иоффе был бизнесмен Владимир Сало, сын Игоря Сало.

Также партнерами Сало были Артур Гарибян, которого в харьковских бизнес-кругах связывают с контрабандными сделками, и Олег Погореленко, которого связывают с деятельностью конвертационных центров.

В 2016 году "Схемы" сообщали, что семью народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Сергея Тригубенко и семью бизнесмена Игоря Сало заметили в самолете Gulfstream G200 Galaxy, который прибыл в Киев из Италии.

Другое издание – "Наші гроші" – публиковало расследования о том, что народный депутат Тригубенко курирует угольную отрасль якобы под наблюдением первого заместителя председателя фракции БПП Игоря Кононенко.

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