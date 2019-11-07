Взрыв "Мерседеса" в Киеве: погиб полицейский, еще двое – в больнице

Автомобиль "Мерседес" подорвал на Житомирской трассе в Киеве мотоциклист, в результате взрыва погиб 40-летний полицейский службы охраны, пострадал директор фармкомпании Игорь Сало и его водитель.

Источник: комментарий и.о. начальника полиции Киева Виктора Нечитайло на сайте полиции, источники УП в правоохранительных органах

Прямая речь Нечитайло: "Погибшим оказался сотрудник полиции охраны, который осуществляет охрану согласно договору. В лечебных учреждениях находятся предприниматель и его водитель.

Установлено, что к автомобилю сзади подъехал мотоциклист, который положил на крышу автомобиля взрывное устройство, отъехал на какое-то расстояние и, скорее всего, привел в действие указанное устройство".

Детали: Сейчас полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению. Следствие рассматривает несколько версий взрыва, но "приоритетной является – предпринимательская деятельность 57-летнего мужчины".

По данным источников УП, в момент взрыва в машине также находился директор фармкомании Игорь Сало и его водитель.

Сейчас они с травмами разной степени госпитализированы. По словам собеседника УП, эти травмы их жизни не угрожают.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

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