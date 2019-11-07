Хомчак и Аваков анонсировали начало разведения в Петровском

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак и министр внутренних дел Арсен Аваков рассказали послам в Золотом, что на участке Богдановка-Петровское после верификации режима тишины начнется разведения с 12:00 8 ноября.

Аваков написал в своем Твиттере "Богдановка, Донецкая область, Украина, 1 км до полосы разграничения. Если все будет хорошо, завтра в 12 - начало разведения".

Как сообщает "Интерфакс-Украина", Хомчак заявил:

"Там, где отвели, сегодня обстрелов нет. Войска, которые отошли, готовы к реагированию на все ситуации. Также сегодня мы были в районе Петровского, которое нам неподконтрольно сейчас, это между Петровским и Богдановкой. Семь дней тишины вчера как раз прошло, сегодня сделаны все заявления, проходит верификация, и с завтрашнего дня мы уже готовы будем выполнять те требования, которые есть по разведению. Соответственно, это будет всё зеркально, в 12 часов. Завтра будет заявление руководителей, которые за это отвечают, о начале этих мероприятий".

На странице МВД в Facebook также указывается, что в Золотом присутствовали временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, посол Франции в Украине Этьен де Понсьен, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

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