Хомчак и Аваков анонсировали начало разведения в Петровском

5237 просмотров
Четверг, 7 ноября 2019, 17:18

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак и министр внутренних дел Арсен Аваков рассказали послам в Золотом, что на участке Богдановка-Петровское после верификации режима тишины начнется разведения с 12:00 8 ноября.

Аваков написал в своем Твиттере "Богдановка, Донецкая область, Украина, 1 км до полосы разграничения. Если все будет хорошо, завтра в 12 - начало разведения".

Как сообщает "Интерфакс-Украина", Хомчак заявил:

"Там, где отвели, сегодня обстрелов нет. Войска, которые отошли, готовы к реагированию на все ситуации. Также сегодня мы были в районе Петровского, которое нам неподконтрольно сейчас, это между Петровским и Богдановкой. Семь дней тишины вчера как раз прошло, сегодня сделаны все заявления, проходит верификация, и с завтрашнего дня мы уже готовы будем выполнять те требования, которые есть по разведению. Соответственно, это будет всё зеркально, в 12 часов. Завтра будет заявление руководителей, которые за это отвечают, о начале этих мероприятий".

На странице МВД в Facebook также указывается, что в Золотом присутствовали временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, посол Франции в Украине Этьен де Понсьен, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Читайте также: Уйти или остаться. Поможет ли разведения войск закончить войну на Донбассе

 
 

Темы: Аваков США Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
Как работает правительство Гончарука. Кто чей министр, закрытые заседания Кабмина и угрозы ротации 6 ноября 2019, 06:00
Зеленский включил "турборежим" для Авакова 5 ноября 2019, 21:08
Поддержка Зеленского, борьба с Луценко и месть Трампа: что рассказала на допросе экс-посол США 5 ноября 2019, 18:55
Все новости
Главные новости
Суд предоставил Пашинскому статус человека, которому "грозит опасность"
Взрыв "Мерседеса" в Киеве: погиб полицейский, еще двое – в больнице
Из-за Порошенко у владельца "Прямого" проводят обыски
Задержанный в аэропорту российский преступник сбежал из-под стражи
Все новости
улыбнитесь!

Что делать, когда ты – папа, а ребенку нужна мама

афиша

Куда пойти в ноябре? Топ событий Киева

исследование

Паника, как у людей: почему растения боятся дождя

Поиск по сайту
Архив
Весь архів