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Порошенко заступился за "Прямой" и обратился к Зеленскому

Четверг, 7 ноября 2019, 17:12

Экс-президент Петр Порошенко заступился за телеканал "Прямой", у официального владельца которого в четверг прошли обыски.

Источник: комментарий Порошенко, представленный пресс-службой партии "Европейская солидарность"

Детали: По словам политика, "давление правоохранительных органов на телеканал "Прямой" и его владельца - это лишь составная часть общего процесса, который сейчас происходит в Украине".

Прямая речь: "Сегодня, к сожалению, я не уверен, что об этом знает президент Зеленский, но я твердо убежден, что это именно тот случай, который требует его вмешательства. Обыски и арест счетов – это попытки прекратить вещание любого канала. Это проблема не канала и не какой-то отдельный случай. Это проблема Украины в целом и европейского выбора страны. Потому что это точно не имеет ничего общего ни с европейским правилам, ни с европейскими ценностями".

Что предшествовало: У официального владельца телеканала "Прямой" экс-регионала Владимира Макеенко 7 ноября проводили обыски в производстве по уклонению от уплаты налогов при приобретении телеканала. Канал заявил о давлении и наступлении на свободу слова.

В "Евросолидарности" заявили, что связывают обыски в офисе Макеенко с тем, что "Прямой" не поет осанну президенту Зеленскому. И отметили, что за ситуацией стоит экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов, и руководитель ГБР Труба, который ему подыгрывает.

Почему это важно: Официальным владельцем телеканала "Прямой" является экс-регионал Владимир Макеенко. Источники УП связывали канал с ближайшим окружением Порошенко, а Макеенко называли фиктивным владельцем. Сам Порошенко отмечал, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению "Прямым" каналом.

Украинская правда
Темы: Порошенко
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