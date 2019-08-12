Порошенко заявил о попытке рейдерского захвата "Прямого"

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что в Украине происходит попытка рейдерского захвата телеканала "Прямой".

Об этом он сказал журналистам в понедельник.

По его словам, допрос в Государственном бюро расследований был связан с ситуацией вокруг телеканала "Прямой".

"События, которые сейчас разворачиваются вокруг "Прямого" дают мне все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата "Прямого" канала", - сказал экс-президент.

"Инициатором этого является господин Портнов", - добавил он.

Порошенко отметил, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению "Прямым" каналом.

"Но и я, и моя политическая команда призываем все политические силы и общественность встать на защиту свободы слова в Украине", - заявил он.

При этом Порошенко призвал ГБР, СБУ и новую украинскую власть больше уделять внимание не "Прямому" каналу, а защите информационного пространства от вмешательства государства-агрессора.

Также он отметил, что в очередной раз убедился, что экс-заместитель администрации Януковича Андрей Портнов имеет доступ к материалам следствия, поскольку после допроса была утечка информации.

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