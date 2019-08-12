Порошенко заявил о попытке рейдерского захвата "Прямого"

5645 просмотров
Понедельник, 12 августа 2019, 14:17

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что в Украине происходит попытка рейдерского захвата телеканала "Прямой".

Об этом он сказал журналистам в понедельник.

По его словам, допрос в Государственном бюро расследований был связан с ситуацией вокруг телеканала "Прямой".

"События, которые сейчас разворачиваются вокруг "Прямого" дают мне все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата "Прямого" канала", - сказал экс-президент.

"Инициатором этого является господин Портнов", - добавил он.

Порошенко отметил, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению "Прямым" каналом.

"Но и я, и моя политическая команда призываем все политические силы и общественность встать на защиту свободы слова в Украине", - заявил он.

При этом Порошенко призвал ГБР, СБУ и новую украинскую власть больше уделять внимание не "Прямому" каналу, а защите информационного пространства от вмешательства государства-агрессора.

Также он отметил, что в очередной раз убедился, что экс-заместитель администрации Януковича Андрей Портнов имеет доступ к материалам следствия, поскольку после допроса была утечка информации.

Читайте также интервью УП: Петр Порошенко: Зеленский – не Голобородько, это точно

Знать больше: Допрос без очереди. Почему Порошенко внезапно нагрянул в ГБР

Напомним:

  • 12 августа пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко снова пришел на допрос в Государственное бюро расследований.
  • Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что допрос пятого президента Петра Порошенко касался уклонения от налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".
  • В первый раз Порошенко вызвали на допрос на 17 июля. Соответствующая повестка была обнародована 11 июля.
  • Адвокат Порошенко Игорь Головань объяснял, что его подзащитный не пойдет в ГБР до выборов.
  • Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском".
  • 25 июля около 15 часов глава ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко не пришел на допрос, и его повторно вызвали на 8 августа.
  • Однако впоследствии пятый президент приехал в Государственное бюро расследований.

Яна Миланова, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Порошенко телевидение рейдерство


powered by lun.ua
Материалы по теме
Порошенко после допроса забросали тухлыми яйцами 12 августа 2019, 14:02
Порошенко хочет пройти полиграф на глазах у всей страны 12 августа 2019, 13:56
Труба пригрозил Порошенко допросом на детекторе лжи 12 августа 2019, 12:45
Все новости
Главные новости
Порошенко хочет пройти полиграф на глазах у всей страны
Зеленский "разгромил" силовиков из-за янтаря, потому что "не помогают стране"
Зеленский выбил из главного лесника Житомирщины увольнение "по собственному"
Труба пригрозил Порошенко допросом на детекторе лжи
Все новости
интервью

Интервью с лидером группы "Вагоновожатые" Антоном Слепаковым

психология

Что нужно знать о депрессии

Опыт

Как я провел месяц на Антарктиде

Поиск по сайту
Архив
Весь архів