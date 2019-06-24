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Порошенко пришел на закрытую встречу с журналистами "Прямого"

Понедельник, 24 июня 2019, 15:13
Порошенко пришел на закрытую встречу с журналистами Прямого

Владелец "Прямого канала" Владимир Макеенко представил коллективу телеведущую Светлану Орловскую в качестве новой руководительницы телеканала, на встрече был и экс-президент Петр Порошенко.

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на источники на канале.

По словам источника, Орловская заменит генерального директора Евгению Захарову.

Отмечается, что другой источник сообщил "Детектор медиа", что Орловскую представили как временную руководительницу канала. О других кадровых изменениях ничего не сообщали. Захаровой на собрании не было.

Сообщается, что на собрании не шла речь о возможной продаже канала или сокращении финансирования.

"Владимир Макеенко сказал, что канал не продается, а если он его кому-то и продаст, то только Петру Порошенко", - передал источник.

В издании добавили, что на встрече с коллективом "Прямого" также присутствовали пятый президент Петр Порошенко и народный депутат Виктория Сюмар.

 
фото источников ДМ

По данным источников УП, Порошенко обратился к коллективу, где поблагодарил за "поддержку и объективность".

Орловская стала ведущей Прямого канала с запуском канала в августе 2017 года. Официальным владельцем телеканала "Прямой" является экс-регионал Владимир Макеенко.

Источники УП сразу связывали его с ближайшим окружением экс-президента Порошенко, а Макеенко называли фиктивным владельцем. На тот момент дополнительный информационный канал был нужен Порошенко для медиа-поддержки на президентских выборах. Сам Макеенко в разговоре с журналистами УП категорически отрицал роль Порошенко и Администрации президента в запуске нового информационного канала.

Напомним:

  • Соратник Виктора Медведчука, народный депутат от "Оппозиционного блока" Тарас Козак 14 июня стал собственником телевизионных вещателей телеканала ZIK.
  • Теперь он владеет тремя каналами и создает на базе "112 Украина", NewsOne и ZIK медиахолдинг "Новости".
  • Однако после смены владельца из ZIK ушли гендиректор медиахолдинга Игорь Туркевич, руководитель департамента производства собственных программ Ольга Мовчан, шеф-редактор новостей телеканала Роман Недзельский, главный редактор ИА ZIK Татьяна Вергелес, автор и ведущий Вахтанг Кипиани, журналисты Сергей Рахманин и Татьяна Даниленко.
  • Сообщалось, что якобы соратник Медведчука планирует покупку телеканалов "Прямой" и "5 канал".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенкотелевидение
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