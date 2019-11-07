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Зеленский: "Не очень много посадок? И согласен, и нет"

Четверг, 7 ноября 2019, 18:04

Президент Владимир Зеленский обещает, что правоохранительная система доведет до конца резонансные уголовные производства.

Источник: видео, распространенное на Facebook-странице

Детали: По словам главы государства, бывшие политики в новой системе власти ("это уже не схема, а система") не могут найти себе место "и не найдут".

Прямая речь: "Не очень много посадок? И согласен и нет. Смотрите, дело Свинарчуков есть? Есть. Пашинский, Микитась, Дубневич... Вы видели, что даже в Верховной Раде не все голосовали. Все боятся, что к ним будет такое же отношение. И правильно боятся, оно будет такое. А дальше будут приговоры, этим людям, о ком я сказал. А если не будут, будут открыты другие дела и никто не будет останавливаться.

Проблема быстрых "посадок"... Много дел есть, в которых, мы поняли, мы должны подготовиться. Потому что иначе эти люди будут выходить на свободу. Ибо все эти дела развалятся. В судах. Поэтому все будет. И с делом Кати Гандзюк, и с Павлом Шереметом, и дела в оборонной сфере".

Дополнительно: Президент Владимир Зеленский записал уже второе видео за рулем автомобиля Tesla. В 20-минутном ролике он обращается к собеседнику, которого не видно в кадре. Зеленский также не изменяет своей традиции появляться в кадре с едой: делает заказ в McDonald's.

Валентина Романенко, УП
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