Зеленский, управляя "Теслой", записал видео о выборах

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Вторник, 16 июля 2019, 10:52

Президент Владимир Зеленский за рулем автомобиля Tesla рассказал о том, как нужно голосовать на парламентских выборах и не перепутать его любимую партию.

Соответствующее видео президент опубликовал 16 июля в Facebook.

"Что касается парламентской гонки. Я думаю, что политическая партия, к которой я очень хорошо отношусь обязательно всех победит, и мы только тогда сможем сделать нормальный парламент и сможем отобрать в правительство специалистов. Но существует такая ситуация, что сейчас много мошенников и аферистов. Кто-то открывает какие-то ЧП, ООО, а затем идет название той партии, которую я не могу назвать вслух, так как это будет агитацией", - сказал Зеленский, управляя автомобилем.

По его словам, нужно быть внимательным во время голосования за мажоритарщиков.

Напомним:

  • Внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля. Очередные должны были состояться 27 октября.
  • Предлогом для досрочных выборов стало формальное отсутствие коалиции. Основной же причиной перевыборов в команде нового президента называли запрос на изменения в обществе.
  • По результатам июльского опроса КМИС, рейтинг пропрезидентской партии "Слуга народа" перед выборами в парламент растет и уже превышает 50%, в то время, как в других политсил количество сторонников уменьшается.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Зеленский виборы Верховная Рада Слуга народа


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