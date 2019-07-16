Зеленский, управляя "Теслой", записал видео о выборах

Президент Владимир Зеленский за рулем автомобиля Tesla рассказал о том, как нужно голосовать на парламентских выборах и не перепутать его любимую партию.

Соответствующее видео президент опубликовал 16 июля в Facebook.

"Что касается парламентской гонки. Я думаю, что политическая партия, к которой я очень хорошо отношусь обязательно всех победит, и мы только тогда сможем сделать нормальный парламент и сможем отобрать в правительство специалистов. Но существует такая ситуация, что сейчас много мошенников и аферистов. Кто-то открывает какие-то ЧП, ООО, а затем идет название той партии, которую я не могу назвать вслух, так как это будет агитацией", - сказал Зеленский, управляя автомобилем.

По его словам, нужно быть внимательным во время голосования за мажоритарщиков.

Напомним: