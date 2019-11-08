Бундестаг провалил голосование по Северному потоку-2

11825 просмотров
Пятница, 8 ноября 2019, 04:35

Немецкий законодательный орган Бундестаг не смог проголосовать за поправки, которые бы позволили газопроводу Северный поток-2 обойти газовую директиву Европейского Союза. Законодателям не хватило кворума.

Источник: "Укринформ"

Детали: Для кворума необходимо было 355 голосов, однако собрать смогли только 133.

Поэтому председатель закрыл заседание. Следующее состоится 8 ноября в 9 утра.

Такая ситуация возникла после настояний фракции "Альтернатива для Германии" на поименном голосовании. Хотя до этого президиум считал, что кворума достаточно. И на основании того, что "за" высказались христианские демократы, социал-демократы и свободные демократы, а АПН вместе с зелеными – "против", склонился к тому, что решение можно считать принятым.

Почему это важно: В результате имплементации газовой директивы ЕС "Газпром" не сможет владеть газопроводом и одновременно продавать газ, который поступает по этой трубе. Бундестаг может проголосовать за то, чтобы вывести Северный поток-2 из-под действия директивы, что будет явным нарушением этого документа. Таким образом немецкие законодатели могут позволить "Газпрому" остаться монополистом.

Напомним:

  • Украина призвала Бундестаг Германии не поддерживать поправки, которые позволят газопроводу Северный поток-2 обойти газовую директиву Европейского Союза.
  • 6 ноября стало известно, что немецкая правящая коалиция разработала новый закон, который должен защитить строящийся газопровод Северный поток-2 от усиленных правил обновленной газовой директивы ЕС.
  • На прошлой неделе Дания дала свое согласие на прокладку газового маршрута Северный поток-2. Евродепутат отметил, что теперь можно только пытаться задерживать реализацию этого проекта.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Германия газ Росcия Газпром


powered by lun.ua
Материалы по теме
Бундестаг планирует ночью "помочь" Северному потоку-2 обойти директиву ЕС 8 ноября 2019, 00:36
Решение Германии касательно "Северного потока-2" будет обжаловано – торгпред 7 ноября 2019, 12:59
Правительство Германии хочет помочь "Северному потоку-2" обойти газовую директиву ЕС – СМИ 6 ноября 2019, 10:42
Все новости
Главные новости
Глава фракции "Голос" назвал еще один способ решения проблемы Донбасса
Бундестаг провалил голосование по Северному потоку-2
"Прямой" вживую показал "захват" телеканала
Bellingcat установила имя и место боевика РФ, разыскиваемого ГПУ за убийство
Все новости
Любовь

9 ошибок влюбленных пар перед сном

Фотопроект

Если бы собаки танцевали

тест

Что вы знаете о дифтерии и защите от нее

Поиск по сайту
Архив
Весь архів