Бундестаг провалил голосование по Северному потоку-2

Немецкий законодательный орган Бундестаг не смог проголосовать за поправки, которые бы позволили газопроводу Северный поток-2 обойти газовую директиву Европейского Союза. Законодателям не хватило кворума.

Источник: "Укринформ"

Детали: Для кворума необходимо было 355 голосов, однако собрать смогли только 133.

Поэтому председатель закрыл заседание. Следующее состоится 8 ноября в 9 утра.

Такая ситуация возникла после настояний фракции "Альтернатива для Германии" на поименном голосовании. Хотя до этого президиум считал, что кворума достаточно. И на основании того, что "за" высказались христианские демократы, социал-демократы и свободные демократы, а АПН вместе с зелеными – "против", склонился к тому, что решение можно считать принятым.

Почему это важно: В результате имплементации газовой директивы ЕС "Газпром" не сможет владеть газопроводом и одновременно продавать газ, который поступает по этой трубе. Бундестаг может проголосовать за то, чтобы вывести Северный поток-2 из-под действия директивы, что будет явным нарушением этого документа. Таким образом немецкие законодатели могут позволить "Газпрому" остаться монополистом.

Напомним: