ООС: боевики 20 раз нарушали режим "тишины"

7 ноября противник 20 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил. Как сообщалось ранее, один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.

Источник: отчет ООС

Детали Боевики использовали запрещенные Минского договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другую стрелковое оружие. Также враг применял противотанковые управляемые ракеты.

Наемники открывали огонь вблизи Авдеевки, Водяного, что на Приазовье, Песков, Гнутово, Опытного, Красногоровки, Крымского, Южного, Луганского, Хутора Вольного, Новолуганского и Майорска.

Напомним: