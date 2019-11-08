ООС: боевики 20 раз нарушали режим "тишины"

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Пятница, 8 ноября 2019, 07:12

7 ноября противник 20 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил. Как сообщалось ранее, один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.

Источник: отчет ООС

Детали Боевики использовали запрещенные Минского договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другую стрелковое оружие. Также враг применял противотанковые управляемые ракеты.

Наемники открывали огонь вблизи Авдеевки, Водяного, что на Приазовье, Песков, Гнутово, Опытного, Красногоровки, Крымского, Южного, Луганского, Хутора Вольного, Новолуганского и Майорска.

Напомним:

  • В течение суток противник 15 раз обстрелял украинские позиции, вследствии чего ранения получили четверо военных, один военнослужащий погиб.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Донбасс ООС Минские соглашения


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