ООС: боевики 20 раз нарушали режим "тишины"
Пятница, 8 ноября 2019, 06:12
7 ноября противник 20 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил. Как сообщалось ранее, один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.
Источник: отчет ООС
Детали Боевики использовали запрещенные Минского договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другую стрелковое оружие. Также враг применял противотанковые управляемые ракеты.
Наемники открывали огонь вблизи Авдеевки, Водяного, что на Приазовье, Песков, Гнутово, Опытного, Красногоровки, Крымского, Южного, Луганского, Хутора Вольного, Новолуганского и Майорска.
Напомним:
- В течение суток противник 15 раз обстрелял украинские позиции, вследствии чего ранения получили четверо военных, один военнослужащий погиб.
Ольга Гетьманец, УП