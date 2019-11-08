Антикорсуд начал слушать дело Насирова, которому 2 года зачитывали обвинение

Высший антикоррупционный суд провел первое подготовительное заседание по делу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Источник: Слідство.Інфо

Детали: Насирова обвиняют в том, что он принял ряд решений, которые позволили газодобывающим компаниям беглого нардепа Александра Онищенко не платить налоги.

Вследствие этих решений государство потеряло более 2 млрд грн.

В Шевченковском суде Киева дело Насирова слушали более двух лет. Адвокаты требовали читать обвинительный акт из 774 страниц в полном объеме.

Поскольку заседания проходили несколько раз в месяц, прокуроры не успели дочитать обвинение.

Что было ранее: 26 сентября Кассационный админсуд Верховного суда отменил решения судов предыдущих инстанций, которые принимались в пользу Насирова, и передал дело в Антикоррупционный суд.

Решение ВС обжалованию не подлежит.

В предыдущих судебных решениях говорилось о "церемониальной функции" Насирова. Мол, он просто подписывал незаконные рассрочки по уплате налогов.

Предыстория: