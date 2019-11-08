Антикорсуд начал слушать дело Насирова, которому 2 года зачитывали обвинение

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Пятница, 8 ноября 2019, 13:09

Высший антикоррупционный суд провел первое подготовительное заседание по делу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Источник: Слідство.Інфо

Детали: Насирова обвиняют в том, что он принял ряд решений, которые позволили газодобывающим компаниям беглого нардепа Александра Онищенко не платить налоги.

Вследствие этих решений государство потеряло более 2 млрд грн.

В Шевченковском суде Киева дело Насирова слушали более двух лет. Адвокаты требовали читать обвинительный акт из 774 страниц в полном объеме.

Поскольку заседания проходили несколько раз в месяц, прокуроры не успели дочитать обвинение.

Что было ранее: 26 сентября Кассационный админсуд Верховного суда отменил решения судов предыдущих инстанций, которые принимались в пользу Насирова, и передал дело в Антикоррупционный суд.

Решение ВС обжалованию не подлежит.

В предыдущих судебных решениях говорилось о "церемониальной функции" Насирова. Мол, он просто подписывал незаконные рассрочки по уплате налогов.

Предыстория:

  • 8 марта 2017 года Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой залога 100 млн грн.
  • 16 марта жена внесла залог.
  • Насиров подал иск в Окружной админсуд Киева о том, что якобы не отвечал как глава ДФС за предоставление рассрочек, чем хотел переложить ответственность на местные налоговые инспекции.
  • 1 декабря 2018 года ОАСК под председательством одиозного Евгения Аблова удовлетворил иск, восстановив Насирова в должности председателя ДФС и приказав выплатить ему компенсацию 184 тыс. грн.
  • НАБУ, САП и госпредприятие "Укргаздобыча", с помощью которого компании Онищенко добывали газ, обжаловали решение суда.
  • В июне 2019 года судьи апелляционного суда Андрей Паринов, Александр Беспалов и Наталья Литвинова сначала отстранили от этого дела НАБУ и САП, а затем принял решение в пользу Насирова.

Темы: Насиров Антикоррупционный суд


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