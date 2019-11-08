Уволенного зама Баканова Зеленский выгнал еще и с военной службы

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Пятница, 8 ноября 2019, 19:33

Президент Владимир Зеленский решил не останавливаться на достигнутом и после увольнения первого заместителя председателя СБУ Владислава Бухарева уволил его еще и с военной службы.

Источник: указ №833/2019, опубликованный на сайте президента

Дословно: "Уволить генерал-полковника Бухарева Владислава Викторовича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды".

Детали: документ датируется 8-м ноября.

Что было раньше: Зеленский уволил первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Владислава Бухарева, назначив на эту должность Дмитрия Нескоромного.

Кроме этого, Зеленский уволил еще двух заместителей Баканова: Анатолия Дублика и Вадима Пояркова. Вместо них на должность заместителя председателя СБУ назначен Владимир Горбенко.

Украинская правда
Темы: Зеленский Баканов СБУ


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