Баканов не фигурирует в уголовных производствах ГБР

Бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов не фигурирует ни в каких уголовных производствах Государственного бюро расследований.

Источник: ответ ГБР на запрос "Украинской правды"

Дословно из документа: "В производстве следователей ГБР не находятся уголовные производства в отношении Ивана Баканова".

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Ответ Государственного бюро расследований на запрос УП

Почему это важно: 17 июля 2022 года президент Владимир Зеленский отстранил Баканова с должности главы СБУ за "невыполнение служебных обязанностей, что привело к человеческим жертвам или иным тяжким последствиям", что предусмотрено статьей 47 Дисциплинарного устава ВСУ.

Как стало известно в феврале 2023 года, Служба безопасности Украины провела служебную проверку в отношении своего экс-главы, но ее результаты засекречены.

До сих пор не было известно, фигурирует ли Баканов в уголовных делах, связанных со своей прежней работой.

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