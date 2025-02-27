Баканов не фигурирует в уголовных производствах ГБР
Бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов не фигурирует ни в каких уголовных производствах Государственного бюро расследований.
Источник: ответ ГБР на запрос "Украинской правды"
Дословно из документа: "В производстве следователей ГБР не находятся уголовные производства в отношении Ивана Баканова".
Почему это важно: 17 июля 2022 года президент Владимир Зеленский отстранил Баканова с должности главы СБУ за "невыполнение служебных обязанностей, что привело к человеческим жертвам или иным тяжким последствиям", что предусмотрено статьей 47 Дисциплинарного устава ВСУ.
Как стало известно в феврале 2023 года, Служба безопасности Украины провела служебную проверку в отношении своего экс-главы, но ее результаты засекречены.
До сих пор не было известно, фигурирует ли Баканов в уголовных делах, связанных со своей прежней работой.
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