Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп планирует обнародовать еще один "очень важный" разговор с Зеленским

Пятница, 8 ноября 2019, 20:45

Президент США Дональд Трамп говорит, что по требованию следователей конгресса по импичменту может опубликовать еще одну "очень важную" беседу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Источник: американское издание Politico со ссылкой на общение американского лидера с журналистами у Белого дома

Прямая речь: "У меня был еще один телефонный звонок с президентом (Зеленским - УП) ... И если они этого захотят, я им его покажу".

Детали: Трамп говорит, что речь идет о разговоре, который состоялся раньше всем известного июльского созвона.

По его словам, он эту запись давно не видел, но при необходимости найдет и предоставит следователям.

Журналисты издания предполагают, что Трамп может говорить о звонке Зеленскому 21 апреля, сразу после победы последнего на президентских выборах в Украине.

По данным Politico, тогда американский президент поднимал тему коррупции в Украине.

Что было раньше:

  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.
  • На выборах президента 21 апреля после объявления результатов экзит-пола Владимиру Зеленскому позвонил президент США Дональд Трамп.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Трамп
Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп
Трамп рассказал, как его разговор с Путиным якобы отсрочил вторжение РФ в Украину
Трамп не признал вины по делу о секретных документах, суд не ограничил его в передвижении
Последние новости
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
Все новости...
Реклама: