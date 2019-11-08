Трамп планирует обнародовать еще один "очень важный" разговор с Зеленским

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Пятница, 8 ноября 2019, 21:45

Президент США Дональд Трамп говорит, что по требованию следователей конгресса по импичменту может опубликовать еще одну "очень важную" беседу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Источник: американское издание Politico со ссылкой на общение американского лидера с журналистами у Белого дома

Прямая речь: "У меня был еще один телефонный звонок с президентом (Зеленским - УП) ... И если они этого захотят, я им его покажу".

Детали: Трамп говорит, что речь идет о разговоре, который состоялся раньше всем известного июльского созвона.

По его словам, он эту запись давно не видел, но при необходимости найдет и предоставит следователям.

Журналисты издания предполагают, что Трамп может говорить о звонке Зеленскому 21 апреля, сразу после победы последнего на президентских выборах в Украине.

По данным Politico, тогда американский президент поднимал тему коррупции в Украине.

Темы: Трамп Зеленский


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