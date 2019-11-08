Трамп планирует обнародовать еще один "очень важный" разговор с Зеленским
Президент США Дональд Трамп говорит, что по требованию следователей конгресса по импичменту может опубликовать еще одну "очень важную" беседу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Источник: американское издание Politico со ссылкой на общение американского лидера с журналистами у Белого дома
Прямая речь: "У меня был еще один телефонный звонок с президентом (Зеленским - УП) ... И если они этого захотят, я им его покажу".
Детали: Трамп говорит, что речь идет о разговоре, который состоялся раньше всем известного июльского созвона.
По его словам, он эту запись давно не видел, но при необходимости найдет и предоставит следователям.
Журналисты издания предполагают, что Трамп может говорить о звонке Зеленскому 21 апреля, сразу после победы последнего на президентских выборах в Украине.
По данным Politico, тогда американский президент поднимал тему коррупции в Украине.
Что было раньше:
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
- Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.
- На выборах президента 21 апреля после объявления результатов экзит-пола Владимиру Зеленскому позвонил президент США Дональд Трамп.