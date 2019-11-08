Ветеранка крымскотатарского национального движения Сеитмуратова нашлась

82-летняя Айше Сеитмуратова, ветеранка крымскотатарского национального движения, которую оккупанты задержали на админгранице с Крымом, вернулась домой.

Источник: председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook

Прямая речь: "Легендарная 82-летняя Айше Сеитмуратова, которую российские оккупанты не пропустили сегодня ночью через административную границу, разделяющую оккупированый Крым от материковой части Украины, была вынуждена вернуться домой".

Детали: По словам Чубарова, после часового удержания, российские оккупанты отпустили Сеитмуратову. Она вернулась в Симферополь.

Прямая речь: "На ее удачу, в то время, когда после часового задержания, российские оккупанты ее отпустили, через данный контрольно-пропускной пункт в Крым заезжал соотечественник, который и довез Айше Абла в Симферополь. Сейчас Айше Абла уже дома"

Напомним: