Ветеранка крымскотатарского национального движения Сеитмуратова нашлась
82-летняя Айше Сеитмуратова, ветеранка крымскотатарского национального движения, которую оккупанты задержали на админгранице с Крымом, вернулась домой.
Источник: председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook
Прямая речь: "Легендарная 82-летняя Айше Сеитмуратова, которую российские оккупанты не пропустили сегодня ночью через административную границу, разделяющую оккупированый Крым от материковой части Украины, была вынуждена вернуться домой".
Детали: По словам Чубарова, после часового удержания, российские оккупанты отпустили Сеитмуратову. Она вернулась в Симферополь.
Прямая речь: "На ее удачу, в то время, когда после часового задержания, российские оккупанты ее отпустили, через данный контрольно-пропускной пункт в Крым заезжал соотечественник, который и довез Айше Абла в Симферополь. Сейчас Айше Абла уже дома"
Напомним:
- На админгранице с Крымом оккупанты задержали 82-летнюю Айше Сеитмуратову, ветерана крымскотатарского национального движения.
- Российские пограничники больше часа продержали автобус, в котором ехала Сейтмуратова. Потом всех пропустили, а ее - нет.
- По полученной информации, на дополнительную проверку ее увели из-за американского гражданства.
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