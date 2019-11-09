Аваков о задержании Мазура: РФ использовала Интерпол для преследования

МВД Украины в связи с задержанием в Польше одного из руководителей УНА-УНСО Игоря Мазура привлекло внимание Интерпола к попытке РФ неправомерно использовать его инструменты для политически мотивированных преследований украинцев.

Источник: заявление министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины

Детали: По словам министра, основанием для задержания Мазура стало опубликованное Российской Федерацией в информационной системе Интерпола ориентирование о розыске Мазура с целью его ареста и последующей экстрадиции в Россию.

Таким образом, отмечает Аваков, РФ нарушила статьи 2 и 3 устава Интерпола, запрещающие необоснованное преследование, а также вмешательства в дела военного, политического, религиозного и расового характера.

Прямая речь Авакова: "РФ обвиняет нашего гражданина в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате погибли и были тяжело травмированы несколько российских военнослужащих.

В связи с приведенным фактом, МВД Украины немедленно привлекло внимание Генерального секретариата Интерпола к очередной попытке Российской Федерации неправомерно использовать каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины".

Детали: Министр добавил, что МВД привлекло внимание и компетентных органов Польши к факту грубого нарушения россиянами устава и правил Интерпола, а также других норм международного законодательства.

"МВД выражает надежду на быстрое, объективное и законное рассмотрение ими этого дела, которое полностью сфабриковано в угоду Кремлю", - отметил Аваков.

Что было раньше: В субботу в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров "УНА-УНСО" Игоря Мазура с позывным "Тополя".

Позже с ним встретился украинский консул.