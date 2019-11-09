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Министр: Слова Зеленского о стандартах новостей – недоразумение

Суббота, 9 ноября 2019, 19:42
Министр: Слова Зеленского о стандартах новостей – недоразумение

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский уверяет, что правительство не собирается регулировать стандарты новостей, а слова в указе президента о "требованиях и стандартах новостей" являются терминологическим недоразумением.

Источник: пост Бородянского в Facebook

Дословно: "Уважаемые журналисты! Вас правильно обеспокоило и возмутило наличие в указе президента слов об установлении "требований и стандартов новостей". Это терминологическое недоразумение, которое возникло из-за ложного применения термина "стандарты новостей" в документах МКМС (министерство культуры, молодежи и спорта - ред.). Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право исключительно профессионального сообщества".

"Что мы собираемся делать: ввести понятие опасная информация, дезинформация, недостоверная информация. Что очень важно в условиях информационной войны с РФ и возможного финансирования некоторых СМИ страной агрессором.

Введение определений характера информации, как новостная, развлекательная, юмористическая и т.п. вместе с возможной обязанностью обозначать распространяемый контент в соответствии с тем видом контента, к которому относится информация. Это является частью надлежащего информирования граждан и реализацией их права на информацию".

Детали: Министр отметил, что в странах с устойчивыми демократиями, где существует журналистское самоуправления и саморегулирование/сорегулирование медиа, вопросы стандартов решены кодексами профессиональной этики и стандартами, за неукоснительным соблюдением которых следит профессиональное сообщество.

"В Украине мы, как государство, должны создать условия для профессионального сообщества, которые сделают эту модель работающей и в нашей стране. То есть, государство не заходит на территорию, которую оно не должно регулировать, а создает надлежащие условия для саморегулирования и сорегулирования", - написал он.

Что было ранее: Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до конца 2019 года разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности медиа в Украине, где предусмотреть, в частности, "положение о требованиях и стандартах новостей".

Украинская правда

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Темы: МинкультурыЗеленскийСМИ
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