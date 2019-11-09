Зеленский поручил КАБМИНУ РАЗРАБОТАТЬ ТРЕБОВАНИЯ К НОВОСТЯМ В СМИ

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до конца 2019 года разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности медиа в Украине, где предусмотреть, в частности, стандарты новостей.

Источник: Указ президента №837/2019 "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства" от 8 ноября, обнародованный на сайте президента в субботу

Детали: До 31 декабря 2019 года Кабмину поручено разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности медиа в Украине, "предусмотрев, в частности, положения о требованиях и стандартах новостей".

Также в законопроекте должны быть предусмотрены механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине, а также усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.