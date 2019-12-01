Стрельба в центре Киева: Стало известно, в кого целился убийца

За рулем авто, в результате обстрела которого 1 декабря погиб ребенок, был депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев.

Источник: Украинская правда, комментарий Соболева ТСН, журналист Денис Бигус, ЧЕСНО

Детали: По данным УП, выстрел в Range Rover был осуществлен из автомобиля "Lexus", который с места совершения преступления скрылся.

Потерпевший - Вячеслав Соболев, погибший- его сын Александр Соболев 2016 года рождения.

Информацию об обстреле подтвердил сам Соболев. Он сообщил, что во время стрельбы был убит его сын. Других подробностей Соболев не сообщил.

По информации Бигуса, автомобиль "Range Rover", который был обстрелян в центре Киева, записан на компанию "ДонУкрПроектНИИ".

Дословно: "Это авто, судя по декларации, арендует Вячеслав Соболев", отметил журналист.

По данным УП, Соболев владел несколькими фирмами вместе с женой Нурулислама Аркаллаева, экс-нардепа ВР от "Партии регионов", который связан с совместным украинско-российско-казахским предприятием по производству ядерного топлива.

По информации ЧЕСНО, Соболев - уроженец г. Енакиево, предприниматель, экс-директор ДП "Нафтогазсети" НАК "Нафтогаз Украины", экс-замглавы председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

В 2005 г. Соболев занимал должность заммэра Донецка по вопросам деятельности исполнительных органов власти, в 2006 - 2007 гг. работал в СНБО государственным инспектором в отделе проблем информационной безопасности управления государственной и информационной безопасности.

В 2015 г. стал депутатом Киевского облсовета от партии "Блок Петра Порошенко".

У Соболева 5 детей, младший сын родился в августе 2016 года.

Напомним,