Стрельба в центре Киева: Стало известно, в кого целился убийца
За рулем авто, в результате обстрела которого 1 декабря погиб 3-летний ребенок, был депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев.
Источник: комментарий Соболева ТСН, журналист Денис Бигус, ЧЕСНО
Детали: Информацию об обстреле подтвердил сам Соболев. Он сообщил, что во время стрельбы был убит его сын. Других подробностей Соболев не сообщил.
По информации Бигуса, автомобиль "Range Rover", который был обстрелян в центре Киева, записан на компанию "ДонУкрПроектНИИ".
Дословно: "Это авто, судя по декларации, арендует Вячеслав Соболев", отметил журналист.
По данным ЧЕСНО, Соболев - уроженец г. Енакиево, предприниматель, экс-директор ДП "Нафтогазсети" НАК "Нафтогаз Украины", экс-замглавы председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
В 2005 г. Соболев занимал должность заммэра Донецка по вопросам деятельности исполнительных органов власти, в 2006 - 2007 гг. работал в СНБО государственным инспектором в отделе проблем информационной безопасности управления государственной и информационной безопасности.
В 2015 г. стал депутатом Киевского облсовета от партии "Блок Петра Порошенко".
У Соболева 5 детей, младший сын родился в августе 2016 года.
Напомним,
- Вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля "Range Rover" погиб трехлетний ребенок. Полицией введена спецоперация по розыску злоумышленника.
- ЧП произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, нападающий совершил один выстрел.
- Водитель Range Rover был доставлен в управление полиции для дачи объяснений.
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