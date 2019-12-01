Стрельба в центре Киева: Стало известно, в кого целился убийца

За рулем авто, в результате обстрела которого 1 декабря погиб 3-летний ребенок, был депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев.

Источник: комментарий Соболева ТСН, журналист Денис Бигус, ЧЕСНО

Детали: Информацию об обстреле подтвердил сам Соболев. Он сообщил, что во время стрельбы был убит его сын. Других подробностей Соболев не сообщил.

По информации Бигуса, автомобиль "Range Rover", который был обстрелян в центре Киева, записан на компанию "ДонУкрПроектНИИ".

Дословно: "Это авто, судя по декларации, арендует Вячеслав Соболев", отметил журналист.

По данным ЧЕСНО, Соболев - уроженец г. Енакиево, предприниматель, экс-директор ДП "Нафтогазсети" НАК "Нафтогаз Украины", экс-замглавы председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

В 2005 г. Соболев занимал должность заммэра Донецка по вопросам деятельности исполнительных органов власти, в 2006 - 2007 гг. работал в СНБО государственным инспектором в отделе проблем информационной безопасности управления государственной и информационной безопасности.

В 2015 г. стал депутатом Киевского облсовета от партии "Блок Петра Порошенко".

У Соболева 5 детей, младший сын родился в августе 2016 года.

Напомним,