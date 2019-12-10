У Путина снова "вызывают вопросы" права русскоговорящих
Президент Российской Федерации Владимир Путин после встречи в Нормандском формате снова сказал о "нарушении прав" русскоязычного населения Украины
Источник: "Украинская правда"
Прямая речь: "Мы естественно хотим, чтобы русскоязычное население, и не только на Донбассе, по всей Украине, пользовалось равными, демократическими правами.
Хочу обратить ваше внимание на то, что русскоязычными на Украине считают себя 38% граждан страны. А со следующего года, как известно, все русские школы, так называемые, переводятся на украинский язык.
Кстати говоря, представители других школ, насколько мне известно, венгерский, румынский, польский – только с 2023 года. Как будто венгров на Украине больше, чем русскоговорящих.
Детали: По словам Путина, это "вызывает вопросы, на которые мы ответов не имеем".
Президент России добавил, что надеется на внимание "нормандской четверки" к вопросу прав русского языкового населения Украины, как и у другим "еще не решенным вопросам".
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Предыстория:
- 9 декабря лидеры Франции, Германии, Украины и России достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
- В частности, согласно договоренностям, предпосылки для проведения местных выборов в ОРДЛО должны быть созданы в течение 4 месяцев.