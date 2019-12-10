У Путина снова "вызывают вопросы" права русскоговорящих

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Вторник, 10 декабря 2019, 01:25

Президент Российской Федерации Владимир Путин после встречи в Нормандском формате снова сказал о "нарушении прав" русскоязычного населения Украины 

Источник: "Украинская правда"

Прямая речь: "Мы естественно хотим, чтобы русскоязычное население, и не только на Донбассе, по всей Украине, пользовалось равными, демократическими правами.

Хочу обратить ваше внимание на то, что русскоязычными на Украине считают себя 38% граждан страны. А со следующего года, как известно, все русские школы, так называемые, переводятся на украинский язык.

Кстати говоря, представители других школ, насколько мне известно, венгерский, румынский, польский – только с 2023 года. Как будто венгров на Украине больше, чем русскоговорящих.

Детали: Путин добавил, что это "вызывает вопросы, на которые мы ответов не имеем". 

Дополняется...



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