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У Путина снова "вызывают вопросы" права русскоговорящих

Вторник, 10 декабря 2019, 00:25
У Путина снова вызывают вопросы права русскоговорящих

Президент Российской Федерации Владимир Путин после встречи в Нормандском формате снова сказал о "нарушении прав" русскоязычного населения Украины 

Источник: "Украинская правда"

Прямая речь: "Мы естественно хотим, чтобы русскоязычное население, и не только на Донбассе, по всей Украине, пользовалось равными, демократическими правами.

Хочу обратить ваше внимание на то, что русскоязычными на Украине считают себя 38% граждан страны. А со следующего года, как известно, все русские школы, так называемые, переводятся на украинский язык.

Кстати говоря, представители других школ, насколько мне известно, венгерский, румынский, польский – только с 2023 года. Как будто венгров на Украине больше, чем русскоговорящих.

Детали: По словам Путина, это "вызывает вопросы, на которые мы ответов не имеем". 

Президент России добавил, что надеется на внимание "нормандской четверки" к вопросу прав русского языкового населения Украины, как и у другим "еще не решенным вопросам".

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Предыстория:

  • 9 декабря лидеры Франции, Германии, Украины и России достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
  • В частности, согласно договоренностям, предпосылки для проведения местных выборов в ОРДЛО должны быть созданы в течение 4 месяцев.

Соня Лукашова, УП

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Темы: Путин
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