Зеленский пообещал договор о поставках газа из России на "сколько-то" лет

Украина подпишет договор с Россией о поставках газа "по лучшим условиям, чем до этого" – на период "где-то посередине" между одним и десятью годами.

Источник: ответ Зеленского журналистам за кулисами Нормандской встречи в Париже

Дословно: "Нет пока договора, но я уверен, что у нас больше шансов его подписать по лучшим условиям, чем до этого обсуждали наши представители, когда были очень сложные встречи принципиально без ответов.

Не говорится о контракте на один год, все сняли это с обсуждения. (Речь идет о периоде в – ред.) сколько-то лет, я так думаю, будет больше. Я настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе – на 10 годах.

Очень сложно, когда одна сторона настаивает на одном году, а мы настаиваем на десяти. Мы найдем что-то посередине.

Мы сняли вопрос по поводу трех миллиардов, которые мы выиграли. Наша позиция проста: мы готовы взять газу".

Узнать больше: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом

Напомним: