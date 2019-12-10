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Зеленский пообещал договор о поставках газа из России на "сколько-то" лет

Вторник, 10 декабря 2019, 01:30
Зеленский пообещал договор о поставках газа из России на сколько-то лет

Украина подпишет договор с Россией о поставках газа "по лучшим условиям, чем до этого" – на период "где-то посередине" между одним и десятью годами.

Источник: ответ Зеленского журналистам за кулисами Нормандской встречи в Париже

Дословно: "Нет пока договора, но я уверен, что у нас больше шансов его подписать по лучшим условиям, чем до этого обсуждали наши представители, когда были очень сложные встречи принципиально без ответов.

Не говорится о контракте на один год, все сняли это с обсуждения. (Речь идет о периоде в – ред.) сколько-то лет, я так думаю, будет больше. Я настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе – на 10 годах.

Очень сложно, когда одна сторона настаивает на одном году, а мы настаиваем на десяти. Мы найдем что-то посередине.

Мы сняли вопрос по поводу трех миллиардов, которые мы выиграли. Наша позиция проста: мы готовы взять газу".

Узнать больше: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом

Напомним:

  • "Нафтогаз" ровно 4 года не покупает газа напрямую у "Газпрома" – прямые закупки российского газа прекратились 26 ноября 2015 года.
  • В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" штраф 4,63 млрд долларов за недозагрузку украинской трубы.
  • Украина и РФ обсуждают возможность выплаты "Газпромом" 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в виде поставок газа.

Украинская правда
Темы: газРосcияЗеленский
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