Зеленский уже немного жалеет, что открыл Банковую
Президент Владимир Зеленский дал понять, что спокойно относится к акциям протеста под стенами Офиса президента, хотя они "мешают работать", но отметил, что Россия продолжает разыгрывать карту радикализма в Украине.
Об этом он сказал 10 декабря отвечая на вопросы украинских журналистов по окончании Нормандского саммита.
"Ну акции и акции. Вы же знаете, у нас страна демократическая. Там очень много акций. Кстати, я уже жалею, что мы открыли это (улицу Банковую - ред.). Ну просто невозможно работать: они там кричат, гудят", - сказал президент, улыбаясь.
Зеленский отметил, что на переговорах оппонировал российской стороне, которая гнула свою линию радикализма.
"Я говорил, вы же видите, ну какой радикализм, у нас нормальные люди. Это не аргумент никто никому ничем не угрожает. Но российская сторона приводила именно эти аргументы в деталях. Очень сложный диалог с очень непростыми людьми. Мне кажется такие акции только козырь, которым пользовался президент Российской Федерации".
Напомним: После вступления в должность шестого президента Владимира Зеленского с улицы Банковой в Киеве, где находится Офис президента, убрали кордоны представителей Национальной гвардии.
Предыстория:
- Проход по улице Банковая закрыли при президентстве Виктора Януковича во время Евромайдана.
- 14 марта 2014 года Александр Турчинов как и.о. президента подписал указ о демонтаже ограждения у Администрации президента.
- Но уже в июле-августе того года проход на территорию возле Администрации президента в Киеве со стороны улиц Институтская и Лютеранская ограничили.
- Почти всю каденцию президента Петра Порошенко Банковая оставалась закрытой для обычных граждан.