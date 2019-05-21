Банковую под АП открыли для прохода людей

С улицы Банковой в Киеве, где находится Администрация президента, убрали кордон представителей Национальной гвардии.

Ворота, которые закрывали территорию под Администрацией президента, открыты.

Проход к АП сейчас свободен, без каких-либо проверок, передает журналист "Украинской правды".

Фото Романа Романюка, УП

Ворота открыты и со стороны Лютеранской, и со стороны Институтской.

В 10:00 в Администрации президента началась встреча президента с руководителями парламентских фракций.

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко приехал к Администрации президента на велосипеде.

Напомним: