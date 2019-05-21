Банковую под АП открыли для прохода людей
Вторник, 21 мая 2019, 10:17
С улицы Банковой в Киеве, где находится Администрация президента, убрали кордон представителей Национальной гвардии.
Ворота, которые закрывали территорию под Администрацией президента, открыты.
Проход к АП сейчас свободен, без каких-либо проверок, передает журналист "Украинской правды".
Ворота открыты и со стороны Лютеранской, и со стороны Институтской.
В 10:00 в Администрации президента началась встреча президента с руководителями парламентских фракций.
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко приехал к Администрации президента на велосипеде.
Напомним:
- Проход по улице Банковая закрыли при президентстве Виктора Януковича во время Евромайдана.
- 14 марта 2014 года Александр Турчинов как и.о. президента подписал указ о демонтаже ограждения у Администрации президента.
- Но уже в июле-августе того года проход на территорию возле Администрации президента в Киеве со стороны улиц Институтская и Лютеранская ограничили.
- Почти всю каденцию президента Петра Порошенко Банковая оставалась закрытой для обычных граждан.
- 22 апреля 2019 года, когда стал очевидным результат второго тура выборов президента, желающих поблагодарить Петра Порошенко свободно пускали под Администрацию президента.
Украинская правда, уточнено