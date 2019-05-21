Банковую под АП открыли для прохода людей

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Вторник, 21 мая 2019, 10:17

С улицы Банковой в Киеве, где находится Администрация президента, убрали кордон представителей Национальной гвардии.

Ворота, которые закрывали территорию под Администрацией президента, открыты.

Проход к АП сейчас свободен, без каких-либо проверок, передает журналист "Украинской правды".

 
Фото Романа Романюка, УП
 

Ворота открыты и со стороны Лютеранской, и со стороны Институтской.

В 10:00 в Администрации президента началась встреча президента с руководителями парламентских фракций.

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко приехал к Администрации президента на велосипеде.

Напомним:

  • Проход по улице Банковая закрыли при президентстве Виктора Януковича во время Евромайдана.
  • Всю каденцию президента Петра Порошенко Банковая оставалась закрытой для обычных граждан.

Украинская правда

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Темы: Администрация президента Киев


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