Банковую под АП открыли для прохода людей
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Вторник, 21 мая 2019, 10:17
С улицы Банковой в Киеве, где находится Администрация президента, убрали кордон представителей Национальной гвардии.
Ворота, которые закрывали территорию под Администрацией президента, открыты.
Проход к АП сейчас свободен, без каких-либо проверок, передает журналист "Украинской правды".
Ворота открыты и со стороны Лютеранской, и со стороны Институтской.
В 10:00 в Администрации президента началась встреча президента с руководителями парламентских фракций.
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко приехал к Администрации президента на велосипеде.
Напомним:
- Проход по улице Банковая закрыли при президентстве Виктора Януковича во время Евромайдана.
- Всю каденцию президента Петра Порошенко Банковая оставалась закрытой для обычных граждан.
Украинская правда
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