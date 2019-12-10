"Варта на Банковой" сворачивает свой лагерь, сдачи национальных интересов не произошло

Координатор акции "Варта на Банковой" Павел Белоус отмечает, что президент Владимир Зеленский по результатам переговоров лидеров стран "нормандского формата" не допустил сдачи национальных интересов Украины.

Источник: "Украинская правда", "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Президент Владимир Зеленский не пересек никаких "красных линий". Считаем, что это и наша с вами заслуга. Именно благодаря массовому недовольству в Украине было засвидетельствовано, что большинство украинцев хотят мира, но не путем уступок агрессору", - заявили члены оргкомитета акции.

"Мы осознаем, что может существовать непубличная часть договоренностей между лидерами "нормандской четверки", поэтому мы, представители гражданского общества, и дальше будем следить за развитием событий. Украинская нация способна реагировать быстро и действенно, как она это делала не единожды".

Детали: Координатор акции "Варта на Банковой" Павел Белоус сообщил "Украинской правде", что лагерь под ОП полностью вывезут к утру: "Ми уже все практически собрали, сейчас ждем машину, может быть до 5:30 полностью уедем отсюда"

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Предыстория:

Президенты Франции, Украины, России и канслер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Напомним: