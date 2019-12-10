"Варта на Банковой" сворачивает свой лагерь, сдачи национальных интересов не произошло

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Вторник, 10 декабря 2019, 03:28

Координатор акции "Варта на Банковой" Павел Белоус отмечает, что президент Владимир Зеленский по результатам переговоров лидеров стран "нормандского формата" не допустил сдачи национальных интересов Украины.

Источник: "Украинская правда", "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Президент Владимир Зеленский не пересек никаких "красных линий". Считаем, что это и наша с вами заслуга. Именно благодаря массовому недовольству в Украине было засвидетельствовано, что большинство украинцев хотят мира, но не путем уступок агрессору", - заявили члены оргкомитета акции.

"Мы осознаем, что может существовать непубличная часть договоренностей между лидерами "нормандской четверки", поэтому мы, представители гражданского общества, и дальше будем следить за развитием событий. Украинская нация способна реагировать быстро и действенно, как она это делала не единожды".

Детали: Координатор акции "Варта на Банковой" Павел Белоус сообщил "Украинской правде", что лагерь под ОП полностью вывезут к утру: "Ми уже все практически собрали, сейчас ждем машину, может быть до 5:30 полностью уедем отсюда"

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Предыстория:

  • Президенты Франции, Украины, России и канслер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Напомним:

  • 8 декабря на Майдане Независимости прошла акция "Красные линии для Зеленского", участники которой хотели обозначить "красные линии" для президента перед встречей "нормандской четверки", которая состоится 9 декабря.
  • С 19 часов 8 декабря на Банковой проходит митинг, участники поставили несколько палаток и сцену. 

Николай Донев, УП
Темы: Офис президента Зеленский акции


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