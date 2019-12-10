Во время "нормандского саммита" на Донбассе погибли трое военных — ООС
9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, трое бойцов погибли.
Источник: штаб ООС
Детали: 9 декабря, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Объединенных сил.
Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировано также вражеский огонь из вооружения БМП.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрелы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрелов.
Дословно: "С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано".
Напомним:
- Президенты Франции, Украины, России и канслер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.