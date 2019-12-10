Во время "нормандского саммита" на Донбассе погибли трое военных — ООС

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Вторник, 10 декабря 2019, 07:24

9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, трое бойцов погибли.

Источник: штаб ООС

Детали: 9 декабря, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировано также вражеский огонь из вооружения БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрелы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрелов.

Дословно: "С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано".

Напомним:

  • Президенты Франции, Украины, России и канслер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Темы: Донбасс ООС


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