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Конгресс США одобрил оборонный бюджет с $300 миллионами для Украины

Вторник, 10 декабря 2019, 08:56
Конгресс США одобрил оборонный бюджет с $300 миллионами для Украины

Законодатели США согласовали оборонный бюджет-2020 в 738 миллиардов долларов, в который заложены средства на конкуренцию с Россией и Китаем, военную помощь Украине и создание космических сил президента Дональда Трампа.

Источник: The New York Times

Дословно: "Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону также уполномочивает выделение 300 миллионов долларов на финансирование Инициативы содействия безопасности в Украине, включая летальные средства обороны, а также новые органы управления крылатыми ракетами прибрежной обороны и противокорабельными ракетами".

Детали: Согласно проекту оборонного бюджета, 658,4 миллиарда долларов направят на программы национальной безопасности Минобороны и Минэнергетики США, 71,5 миллиарда долларов – на финансирование продолжающихся иностранных войн и 5,3 миллиарда долларов – на экстренное финансирование ремонтов после чрезвычайных погодных ситуаций и стихийных бедствий.

Также проект оборонного бюджета предусматривает наложение санкций, связанных с российским газопроводом "Северный поток 2" и "ТуркСтрим" и запрет на военно-военное сотрудничество с Россией.

Кроме того, он запрещает передавать Турции реактивные истребители F-35 после в приобретения Турцией системы противоракетной обороны России С-400.

Предыстория: 

  • В мае подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "Об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год". Тогда в документе предлагалось выделить 250 млн долларов для помощи Украине в сфере безопасности.

Темы: СШАУкраинаденьги
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