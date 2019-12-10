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В Крыму в обход санкций работает компания, связанная с Lufthansa – СМИ

Вторник, 10 декабря 2019, 09:38
В Крыму в обход санкций работает компания, связанная с Lufthansa – СМИ

В аннексированном Крыму работает и обходит международные санкции компания, связанная с немецким авиаперевозчиком Lufthansa.

Источник: совместное расследование Настоящего Времени и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер" "Крымский архив"

Дословно: "После аннексии полуострова в 2014 году кейтеринговая компания "Аэромар" открыла в Севастополе филиал. Отдельного юридического лица филиал не имеет, запись о нем появилась в реестре ЕГРЮЛ 26 июня 2014 года на странице АО "Аэромар".

3 июля в компании сообщили, что филиал обслужил первый рейс специального летного отряда авиакомпании "Россия".

Контрольным пакетом акций "Аэромара" – 51% – владеет "Аэрофлот". Остальные 49% через дочерние британские и немецкие фирмы принадлежат немецкому авиаперевозчику Deutsche Lufthansa AG". 

 

Детали: Отмечается, что филиал "Аэромара" в Симферополе также фигурирует на официальном сайте госзакупок в Российской Федерации. В частности, в августе 2015 года помещение, арендованное филиалом в Симферополе, отремонтировали по госконтракту на сумму в $38 тысяч.

Санкции ЕС напрямую запрещают инвестиции в туристический и транспортный секторы на территории аннексированного Крыма.

Считается ли деятельность компании, связанной с Lufthansa, нарушением санкций установить официально может Европейский суд.

Для этого должна поступить жалоба от органов, ответственных за санкционный контроль в Германии.

Издание отмечает, что отправило запрос в соответствующий департамент Министерства финансов Германии еще в начале апреля 2018-го, но ответа к моменту публикации так и не получило.

В головном офисе немецкой Lufthansa Group, получив запрос издания, пообещали, что подготовят ответ максимально быстро, но через две недели прислали отказ.

Также ответить на официальный запрос обещают и в самом "Аэромаре", но с середины марта  так этого и не сделали.

Журналисты исследовали бизнес в аннексированном Крыму свыше полутора лет и обнаружили более сотни европейских, американских, российских, украинских компаний, нарушающих международные санкции в отношении Крыма.

На полуострове продолжают работать и обходить санкции предприятия, связанные с крупными международными компаниями: сертификационным французским агентством Bureau Veritas, известной литовской торговой сетью "Новус", крупной  литовско-эстонской строительной  компанией Hanner.

Предыстория:

  • Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года по результатам так называемого "референдума", проведенного в присутствии вооруженных людей в военной форме.
  • Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России.
  • Страны Запада ввели против РФ экономические санкции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымРосcиясанкции
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